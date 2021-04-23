https://ria.ru/20210423/armiya-1729623625.html

В Армении назвали армию России одной из сильнейших в мире

В Армении назвали армию России одной из сильнейших в мире

Армянская сторона рассчитывает с помощью России построить мощную армию, сказал в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:34

2021-04-23T13:34

2021-04-23T14:06

вагаршак арутюнян

армен григорян

россия

вооруженные силы рф

армения

безопасность

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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает с помощью России построить мощную армию, сказал в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян.По его словам, Ереван уже заявлял, что реформы Вооруженных сил Армении будут проводиться при содействии России.Он ответил также на вопрос, будет ли Армения закупать современное вооружение и у кого."По поводу вооружений отмечу, что мы будем покупать лучшее оружие, и вам известно, какая страна лидирует в этой области. В то же время, мы планируем и далее активно развивать военно-промышленный комплекс Армении", - сказал секретарь Совбеза.Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил РИА Новости, что страна проводит реформу армии после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20210421/uyazvimost-1729202102.html

россия

армения

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вагаршак арутюнян, армен григорян, россия, вооруженные силы рф, армения, безопасность