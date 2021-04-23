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В Армении назвали армию России одной из сильнейших в мире
В Армении назвали армию России одной из сильнейших в мире
Армянская сторона рассчитывает с помощью России построить мощную армию, сказал в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:34
2021-04-23T14:06
вагаршак арутюнян
армен григорян
россия
вооруженные силы рф
армения
безопасность
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает с помощью России построить мощную армию, сказал в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян.По его словам, Ереван уже заявлял, что реформы Вооруженных сил Армении будут проводиться при содействии России.Он ответил также на вопрос, будет ли Армения закупать современное вооружение и у кого."По поводу вооружений отмечу, что мы будем покупать лучшее оружие, и вам известно, какая страна лидирует в этой области. В то же время, мы планируем и далее активно развивать военно-промышленный комплекс Армении", - сказал секретарь Совбеза.Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил РИА Новости, что страна проводит реформу армии после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники.
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вагаршак арутюнян, армен григорян, россия, вооруженные силы рф, армения, безопасность

В Армении назвали армию России одной из сильнейших в мире

13:34 23.04.2021 (обновлено: 14:06 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНовобранцы
Новобранцы - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает с помощью России построить мощную армию, сказал в интервью РИА Новости секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян.
По его словам, Ереван уже заявлял, что реформы Вооруженных сил Армении будут проводиться при содействии России.
"С нашей точки зрения, реформы ВС России за последние двенадцать лет - одни из самых успешных: модернизация и оптимизация армии, повышение эффективности, внедрение автоматизированной системы управления, современные вооружения помогли России продолжать иметь одну из сильнейших армий в мире. Мы уверены, что с помощью России пройдем этот путь и построим мощную Армянскую армию", - сказал Григорян.
Он ответил также на вопрос, будет ли Армения закупать современное вооружение и у кого.
"По поводу вооружений отмечу, что мы будем покупать лучшее оружие, и вам известно, какая страна лидирует в этой области. В то же время, мы планируем и далее активно развивать военно-промышленный комплекс Армении", - сказал секретарь Совбеза.
Ранее министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил РИА Новости, что страна проводит реформу армии после боевых действий в Карабахе, оптимизирует численный состав армии, переходит на новые системы вооружения и военной техники.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Вагаршак АрутюнянАрмен ГригорянРоссияВооруженные силы РФАрменияБезопасность
 
 
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