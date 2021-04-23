https://ria.ru/20210423/amerika-1729500981.html

Черно-белая война: в США реализуется главный кошмар американцев

Черно-белая война: в США реализуется главный кошмар американцев

Главная новость США и подведомственного им западного мира заключается в том, что Дерек Шовин, обвинявшийся в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, был признан... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:01

джордж сорос

лос-анджелес

атланта

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Главная новость США и подведомственного им западного мира заключается в том, что Дерек Шовин, обвинявшийся в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, был признан присяжными виновным. Экс-полицейскому впаяют срок сразу по трем статьям — убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Это как минимум сорок лет, по совокупности — до 75, прокурор просит еще больше. Шовину 45 лет, так что фактически это пожизненное.Левые ликуют, правые горюют, однако интересно, что погромы — в смысле, "мирные протесты" в стране не прекращаются. Накануне оглашения вердикта присяжных губернатор Миннесоты был вынужден объявить в Миннеаполисе чрезвычайное положение и позвать на помощь силовиков из соседних штатов. Суд над Шовином также проходил в обстановке, близкой к боевой. Здание суда обнесли колючей проволокой, расставили блокпосты, все входы и выходы охраняли солдаты Нацгвардии. По солдатам стреляли из проезжающих машин. В полицейских швыряли кирпичи и замороженные банки с газировкой. Свидетелям и работникам суда угрожали расправой. Детей посадили на домашнее обучение. Улицы Миннеаполиса блокировали тысячи чернокожих демонстрантов. Их поддерживали повстанцы по всей стране.Накануне вынесения вердикта в город приехали сотни профессиональных протестующих. Вместе с ними заявилась чернокожая женщина-конгрессмен Максин Уотерс. "Остаемся на улицах, больше активности, еще больше борьбы! Мы должны заставить их понять: мы тут не в игрушки играем!" — призвала демонстрантов высокопоставленная 82-летняя демократка. Несмотря на этот прессинг, какие-то крупицы правды озвучены на суде все-таки были. Изумленная общественность узнала, например, что вскрытие не обнаружило следов травматической асфиксии — то есть удушение не было причиной смерти Джорджа Флойда. Также в его измученном организме были обнаружены множественные следы опиоидов и метамфетамина. О наркомании Флойда заявила суду его подружка Кортни Росс. Она показала, что за пару недель до смерти Флойд буквально горстями глотал на ее глазах обезболивающие таблетки — по доброй американской традиции это был не какой-нибудь там парацетамол, а опиоидное вещество, родственное героину. По мнению защиты, подтвержденному показаниями медиков, причиной смерти Флойда стал вовсе не полицейский захват Шовина, а банальный передоз. Двадцатого апреля дело было передано на рассмотрение присяжных. Они заседали всю ночь в отеле под шум непрекращающегося побоища, взрывы петард и предупредительные выстрелы в воздух. Неудивительно, что утром они признали Шовина виновным по всем пунктам. Что любопытно, протесты чернокожих по всей стране отнюдь не прекратились. Просто теперь они позиционируются как "праздничные протесты". В Нью-Йорке, например, полиция готовится к тому, что толпы демонстрантов будут блокировать улицы и мосты. Вся эта история давно уже не просто резонансное уголовное дело, в ходе которого была сломана жизнь очередного белого цисгендерного мужчины. Это одна из схваток на полях общегражданской войны, которая и не думает затухать в Америке. Мировые СМИ по инерции используют те же фигуры умолчания, что и американские коллеги. Они пишут про "мирные демонстрации", "протестные акции"… Но, если называть вещи своими именами, в США сейчас полным ходом идет расовая война и оформляется натуральный апартеид.Боевые отряды афроамериканцев и раньше собирались под знамена Демпартии накануне выборов и запугивали избирателей. Однако каждый раз свежеизбранный президент железной рукой наводил порядок и распускал банды до лучших времен. Так было и после бунтов 1968-го, и после лос-анджелесского восстания в 1992-м.Возможно, и на этот раз вольница должна была стихнуть после инаугурации Байдена. Однако случилось непредвиденное. Демократы так и не сумели провести импичмент Трампа. Это значит, что в 2024 году он — или его сторонники — дадут последний отчаянный бой на выборах. В ожидании этих боев и тренируются сегодня толпы чернокожих "активистов". Главная задача "протестов" — а на самом деле погромов — запугать до полусмерти всех противников Демпартии. Одновременно демонстранты требуют от властей штатов сократить, а то и просто упразднить полицию. Без своих силовиков население штатов, поддерживающих Трампа, останется полностью беззащитным. В 2024 году с ними можно будет делать что угодно. Они пойдут и проголосуют за того, за кого скажет Демпартия и ее боевики. Параллельно расовой войне на глазах формируется система апартеида. Это прежде всего экономический гнет. Разговоры о выплатах афроамериканцам становятся все ближе к реальности. Семья Джорджа Флойда уже заработала на его гибели 27 миллионов долларов в виде выплат от штата. И это не считая миллионных частных пожертвований.Разоряется малый и средний бизнес — подавляющая его часть принадлежит белым, испаноязычным, а также представителям азиатского меньшинства. Зато щедрые дотации из госбюджета получает One United Bank — банк "только для черных". Одним из его владельцев является муж той самой конгрессвумен Максин Уотерс. Через контору Джорджа Сороса накачивается деньгами движение "Черные жизни имеют значение": по самым скромным подсчетам, в фонде BLM сегодня аккумулировано не меньше 90 миллионов долларов. Совсем недавно одна из его создательниц, Патрисс Хан-Каллорс, купила симпатичный домик за 1,4 миллиона долларов в богатом белом районе Лос-Анджелеса. Это уже четвертый объект недвижимости, который она приобрела за последние четыре года. Под Атлантой, например, "тренированная марксистка" купила для себя и своей супруги целое поместье с внутренним бассейном, ангаром для частного самолета и взлетно-посадочной полосой.Давно перекроена в пользу чернокожих информационная и политическая повестка. Любое убийство афроамериканца попадает в топы новостей и становится триггером протестов. Преступления же, ежедневно, на будничной основе совершаемые чернокожими, демонстративно замалчиваются.Вы много слышали про нападения черных подростковых банд на белых обывателей? Про массовые ограбления китайских, корейских, вьетнамских магазинов? А убийство двумя подростками-афроамериканками пакистанского доставщика еды — в самом центре Вашингтона, в разгар дня, на глазах прохожих?Возникают и две системы правосудия — есть суд для белых и суд для черных. По поводу смерти Джорджа Флойда было проведено расследование и состоялся суд. По поводу гибели белой женщины Эшли Бэббит, застреленной полицейским в здании Капитолия 6 января, никакого расследования не проводилось. Новый апартеид внедряют в головы подрастающего поколения с первых классов школы. С восьми лет дети учатся правильно поклоняться святому Флойду и изучать дисциплину под названием "системный расизм".Совсем недавно "расовая война" была тем кошмаром американцев, который они просто боялись упоминать. В мейнстримных СМИ вообще не было такого словосочетания. Его использовали исключительно полубезумные конспирологи и полуподпольные выживальщики. Эта идея шла в комплекте с верой в инопланетян и масонский заговор.Сегодня "расовая война" стала реальностью. Причем все выглядит так, будто афроамериканцы ее уже выиграли. Белым осталось только каяться, перевоспитываться, выплачивать контрибуции и во искупление грехов голосовать за демократов.

https://ria.ru/20210422/floyd-1729346303.html

https://ria.ru/20210421/floyd-1729198126.html

https://ria.ru/20210421/blm-1729194993.html

https://ria.ru/20210421/kolumbus-1729202604.html

https://ria.ru/20210421/floyd-1729186299.html

https://ria.ru/20210421/rassledovanie-1729332904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/rasizm-1728323030.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/protesty-1728701435.html

лос-анджелес

атланта

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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джордж сорос, лос-анджелес, атланта, сша, авторы, мнение - авторы