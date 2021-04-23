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Абызова госпитализировали в больницу СИЗО с пневмонией
Абызова госпитализировали в больницу СИЗО с пневмонией
Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" с пневмонией, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:15
2021-04-23T21:00
генеральная прокуратура рф
дело экс-министра абызова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" с пневмонией, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.Температуру, по словам правозащитницы, удалось стабилизировать.Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что он похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Бывшего министра также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Гагаринский суд Москвы в октябре прошлого года взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, он заработал эти деньги незаконно, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Более двух лет бывший чиновник находится в СИЗО.
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генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова, онк, михаил абызов, москва, общество

Абызова госпитализировали в больницу СИЗО с пневмонией

17:15 23.04.2021 (обновлено: 21:00 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" с пневмонией, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.
"COVID-19 пока не подтвердился, заболевание проходит в легкой форме", — рассказала она.
Температуру, по словам правозащитницы, удалось стабилизировать.
Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что он похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Бывшего министра также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Гагаринский суд Москвы в октябре прошлого года взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, он заработал эти деньги незаконно, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Более двух лет бывший чиновник находится в СИЗО.
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