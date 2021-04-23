https://ria.ru/20210423/abyzov-1729681469.html

Абызова госпитализировали в больницу СИЗО с пневмонией

Абызова госпитализировали в больницу СИЗО с пневмонией

Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" с пневмонией, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:15

2021-04-23T17:15

2021-04-23T21:00

генеральная прокуратура рф

дело экс-министра абызова

онк

михаил абызов

москва

общество

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" с пневмонией, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.Температуру, по словам правозащитницы, удалось стабилизировать.Абызов — фигурант трех уголовных дел. Первое связано с обвинениями в том, что он похитил четыре миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и вывел их за рубеж. Бывшего министра также обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Гагаринский суд Москвы в октябре прошлого года взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства. По мнению прокуратуры, он заработал эти деньги незаконно, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.Более двух лет бывший чиновник находится в СИЗО.

https://ria.ru/20210317/villa-1601699127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дело экс-министра абызова, онк, михаил абызов, москва, общество