https://ria.ru/20210422/zony-1729400981.html

"Известия": Россия создаст "зоны смерти" для высокоточного оружия врага

"Известия": Россия создаст "зоны смерти" для высокоточного оружия врага

Российские военные научатся создавать "зоны смерти", которые будут полностью недоступны для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. Об... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:34

2021-04-22T09:34

2021-04-22T12:35

gps

южный военный округ

безопасность

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские военные научатся создавать "зоны смерти", которые будут полностью недоступны для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны. Отмечается, что концепция таких "районов защиты" уже принята и отрабатывается во время учений войск радиоэлектронной борьбы в некоторых военных округах. В следующем году такие маневры начнут проводить в масштабах страны.Издание указывает, что перспективные комплексы РЭБ "Поле-21" позволяют создать помехи, которые дезориентируют иностранные системы спутниковой навигации, включая американскую GPS NAVSTAR. По мнению экспертов, создание специальных зон позволит защитить не только армейские, но и социальные и промышленные объекты.Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что в середине апреля в 49-й общевойсковой армии ЮВО впервые отработали применение комплексов "Поле-21" в системе разведывательно-ударных контуров.

https://ria.ru/20210322/artustanovka-1602015494.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, южный военный округ, безопасность