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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/zoloto-1729482013.html
Суд Амстердама приступил к рассмотрению дела по скифскому золоту
Суд Амстердама приступил к рассмотрению дела по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского "Центрального... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:48
2021-04-22T15:48
культура
новости культуры
скифское золото
центральный музей тавриды
ситуация вокруг коллекции скифского золота
юнеско
нидерланды
амстердам
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин."Идет судебное заседание. Мы пока не располагаем точной информацией, когда будет вынесен вердикт", - сказал РИА Новости Мальгин.По его словам, в рамках судебного слушания помимо украинской стороны, также выступили представители крымских музеев.Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи. Стороны процесса передали в суд дополнительные материалы.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
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новости культуры, скифское золото, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, юнеско, нидерланды, амстердам

Суд Амстердама приступил к рассмотрению дела по скифскому золоту

15:48 22.04.2021
 
© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин.
"Идет судебное заседание. Мы пока не располагаем точной информацией, когда будет вынесен вердикт", - сказал РИА Новости Мальгин.
По его словам, в рамках судебного слушания помимо украинской стороны, также выступили представители крымских музеев.
Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи. Стороны процесса передали в суд дополнительные материалы.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
03:16Культура
В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
 
КультураНовости культурыскифское золотоЦентральный музей ТавридыСитуация вокруг коллекции скифского золотаЮНЕСКОНидерландыАмстердам
 
 
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