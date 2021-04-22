https://ria.ru/20210422/zoloto-1729482013.html

Суд Амстердама приступил к рассмотрению дела по скифскому золоту

Суд Амстердама приступил к рассмотрению дела по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского "Центрального... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:48

2021-04-22T15:48

2021-04-22T15:48

культура

новости культуры

скифское золото

центральный музей тавриды

ситуация вокруг коллекции скифского золота

юнеско

нидерланды

амстердам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155646/38/1556463807_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c90236bea447f94473241342be9bcae6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению дела о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил РИА Новости директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин."Идет судебное заседание. Мы пока не располагаем точной информацией, когда будет вынесен вердикт", - сказал РИА Новости Мальгин.По его словам, в рамках судебного слушания помимо украинской стороны, также выступили представители крымских музеев.Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи. Стороны процесса передали в суд дополнительные материалы.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20210422/zoloto-1729389004.html

нидерланды

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, скифское золото, центральный музей тавриды, ситуация вокруг коллекции скифского золота, юнеско, нидерланды, амстердам