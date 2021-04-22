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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/zoloto-1729389004.html
В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
Директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин выразил надежду, что суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:16
2021-04-22T03:16
культура
россия
андрей мальгин
центральный музей тавриды
юнеско
симферополь
нидерланды
амстердам
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин выразил надежду, что суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота и она вернется в крымские музеи.Апелляционный суд Амстердама планирует провести слушания по делу о скифском золоте 22 апреля.По его словам, крымская сторона передала суду все доводы относительно законного права на владение коллекции."Мы ждем, что коллекция вернется в музеи Крыма, но готовы к любому решению суда", - сказал Мальгин.В свою очередь, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что музейщики ждут от судебных слушаний положительного сдвига в крымскую сторону."Хотелось бы, чтобы мы остались на своих достаточно сильных позициях. Если нам дадут слово, то мы готовы в суде отстоять свою позицию и необходимость возврата как можно более скорее наших артефактов на родную землю. Мы ждем этого уже семь лет", - сказала Умрихина.Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи. Стороны процесса передали в суд дополнительные материалы.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
https://ria.ru/20210314/akra-1600892452.html
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россия, андрей мальгин, центральный музей тавриды, юнеско, симферополь, нидерланды, амстердам, общество

В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота

03:16 22.04.2021
 
© AP Photo / Franka BrunsЭкспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Franka Bruns
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Директор крымского "Центрального музея Тавриды" Андрей Мальгин выразил надежду, что суд Амстердама примет беспристрастное решение по коллекции скифского золота и она вернется в крымские музеи.
Апелляционный суд Амстердама планирует провести слушания по делу о скифском золоте 22 апреля.

"У нас запланировано скайп-подключение 22 апреля, и мы сможем наблюдать на экране за судебным слушанием. Мы исходим из того, что решение суда Амстердама будет беспристрастным и коллекция вернется ее законным владельцам - крымским музеям", - сказал РИА Новости Мальгин.

По его словам, крымская сторона передала суду все доводы относительно законного права на владение коллекции.
"Мы ждем, что коллекция вернется в музеи Крыма, но готовы к любому решению суда", - сказал Мальгин.
В свою очередь, директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что музейщики ждут от судебных слушаний положительного сдвига в крымскую сторону.
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"Хотелось бы, чтобы мы остались на своих достаточно сильных позициях. Если нам дадут слово, то мы готовы в суде отстоять свою позицию и необходимость возврата как можно более скорее наших артефактов на родную землю. Мы ждем этого уже семь лет", - сказала Умрихина.
Апелляционный суд Амстердама ранее назначил в деле о скифском золоте нового судью – Джерарда Левина после того, как 28 октября удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей – Дуко Оранье. Стороны судебного разбирательства были проинформированы о назначении нового судьи. Стороны процесса передали в суд дополнительные материалы.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около двух тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 00:23
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
 
КультураРоссияАндрей МальгинЦентральный музей ТавридыЮНЕСКОСимферопольНидерландыАмстердамОбщество
 
 
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