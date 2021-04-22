https://ria.ru/20210422/zemlya-1729047714.html

Международный день Матери-Земли

Международный день Матери-Земли

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:12

2021-04-22T02:12

2021-04-22T02:12

россия

международный день матери-земли

справки

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Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) отмечается 22 апреля. Он провозглашен по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 22 апреля 2009 года. Соавторами резолюции выступили более 50 государств-членов ООН. В резолюции о провозглашении Международного дня Матери-Земли подчеркивается, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом и для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.Термин "Мать-Земля" является общепринятым названием планеты Земля в ряде стран и регионов и отражает взаимозависимость, существующую между человеком, другими живыми существами и планетой. Традиция отмечать день Матери-Земли зародилась в США по инициативе экологического активиста Гейлорда Нельсона. Впервые он праздновался 22 апреля 1970 года. Тогда более 20 миллионов американцев участвовали в различных мероприятиях. Даже сенат США принял решение не проводить заседаний в этот день, чтобы сенаторы могли принять участие в празднике. Впоследствии за свой вклад в становление традиции празднования этого Дня Гейлорд Нельсон был награжден "Медалью Свободы" – высшей наградой, которой может быть удостоено гражданское лицо в США. С тех пор день Матери-Земли в США стали отмечать каждый год, а позже акция распространилась и на другие страны. Организаторы первого Дня Земли впоследствии основали международную неправительственную организацию Сеть "День Земли" (Earth Day Network – EARTHDAY.ORG), которая сейчас работает с более чем 75 тысячами партнеров из более 190 стран мира. Свою миссию Сеть День Земли видит в том, чтобы разнообразить, обучить и активизировать экологическое движение во всем мире.Ежегодно более одного миллиарда людей принимают участие в акциях, посвященных Дню Матери-Земли. В этот день проводятся научные конференции, выставки, уборка территории и посадка деревьев. Международный день Матери-Земли дает людям возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения планеты. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме. Тема 2021 года – "Восстановим нашу Землю" (Restore Our Earth). Изменение климата и другая деградация окружающей среды нарушили естественные системы Земли, что привело к новым и смертельным заболеваниям, а также к краху мировой экономики. Международный день Матери-Земли будет посвящен естественным процессам восстановления мировых экосистем. Earth Day Network и ее партнеры надеются переломить тенденции XX века в области роста выбросов парниковых газов, которые извергаются в атмосферу деятельностью человека, создать планету, на которой люди работают с природой, а не против нее. Тема "Восстановим нашу Землю" также напрямую связана с пандемией COVID-19, которая остановила экономику мира и стала причиной большого числа смертей. COVID-19, скорее всего, возник в дикой природе и распространился в результате взаимодействия человека с ней. Изменение климата, вырубка лесов и другие разрушения среды обитания только увеличивают контакт людей с дикой природой. По словам президента Earth Day Network Кэтлин Роджерс, ученые бьют тревогу, что, если мы не будем лучше заботиться о планете, то рискуем встретиться с еще большим количеством смертоносных вирусов. Глава ООН Антониу Гутерриш сообщил, что 60% всех известных заболеваний и 75% новых инфекционных заболеваний – зоонозные, они передаются человеку от животных. Он подчеркнул, что сохранение биоразнообразия и экосистем планеты – важнейшее условие дальнейшего прогресса человечества. От этого зависит благополучие и здоровье будущих поколений. Управление почвами, лесовозобновление и сохранение биологических видов – лишь некоторые из потенциальных решений для восстановления мировых экосистем. Власти США 22-23 апреля 2021 года проведут саммит по климату с участием мировых лидеров. К Дню Матери-Земли также приурочено проведение международного молодежного саммита по вопросам изменения климата. В России с 1992 года традиционно Международный день Матери-Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. По традиции в этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, международный день матери-земли, справки, в мире