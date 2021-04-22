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Президент Чехии поддержал высылку российских дипломатов
Президент Чехии поддержал высылку российских дипломатов
Президент Чехии Милош Земан проинформирован о последних шагах чешского МИД в отношении России и поддерживает их, заявил премьер страны Андрей Бабиш. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:57
2021-04-22T17:02
якуб кулганек
андрей бабиш
милош земан
мид чехии
москва
сша
в мире
россия
чехия
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ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан проинформирован о последних шагах чешского МИД в отношении России и поддерживает их, заявил премьер страны Андрей Бабиш."Чехия – суверенное государство. Доказательства о террористическом акте на территории нашей страны, которые мы имеем благодаря работе тайных служб, полиции, мы не можем оставить без реакции. Это не та ситуация, которая бы нас радовала. Не идет ни в коем случае речь об эскалации. Чехия заинтересована в корректных отношениях с РФ. Мы надеялись, что РФ осознает свою чрезмерную реакцию, но наше предложение, как можно было бы успокоить ситуацию, осталось без ответа. Поэтому мы решили адекватно реагировать. О наших шагах информирован господин президент и он их поддерживает", - заявил Бабиш на брифинге в четверг.Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил в четверг, что, поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, состав посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии. По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
https://ria.ru/20210422/vysylka-1729438215.html
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якуб кулганек, андрей бабиш, милош земан, мид чехии, москва, сша, в мире, россия, чехия

Президент Чехии поддержал высылку российских дипломатов

16:57 22.04.2021 (обновлено: 17:02 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 22 апр - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан проинформирован о последних шагах чешского МИД в отношении России и поддерживает их, заявил премьер страны Андрей Бабиш.
"Чехия – суверенное государство. Доказательства о террористическом акте на территории нашей страны, которые мы имеем благодаря работе тайных служб, полиции, мы не можем оставить без реакции. Это не та ситуация, которая бы нас радовала. Не идет ни в коем случае речь об эскалации. Чехия заинтересована в корректных отношениях с РФ. Мы надеялись, что РФ осознает свою чрезмерную реакцию, но наше предложение, как можно было бы успокоить ситуацию, осталось без ответа. Поэтому мы решили адекватно реагировать. О наших шагах информирован господин президент и он их поддерживает", - заявил Бабиш на брифинге в четверг.
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 08:00
Зачем Байдену нужна высылка русских из Чехии?
Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил в четверг, что, поскольку РФ не отреагировала на требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных сотрудников ее посольства, состав посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии. По данным МИД Чехии на четверг, в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.
Таким образом, из посольства РФ в Праге потенциально могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. Ранее в четверг Кулганек заявил, что для выравнивания численного состава посольств Прагу должны были бы покинуть около 60 россиян.
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 12:33
В Кремле назвали истерикой ситуацию с российскими дипломатами в Чехии
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы.
 
Якуб КулганекАндрей БабишМилош ЗеманМИД ЧехииМоскваСШАВ миреРоссияЧехия
 
 
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