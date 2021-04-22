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Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения
Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:26
2021-04-22T21:49
луганская народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
владимир путин
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦКА, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями."Сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики, Леонидом Ивановичем (Пасечником), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования", - сказал Пушилин в видеообращении.Он предложил Зеленскому "не прятаться в кустах на второй линии обороны", а набраться смелости и доехать до самых горячих точек, в район поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, Зайцево и Александровки."Впрочем, если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании", - заявил Пушилин.Он подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и требует, чтобы услышали мнение жителей республики."Также сообщаю вам: в комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Соответственно, если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса. В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить", - заявил глава ДНР.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

21:26 22.04.2021 (обновлено: 21:49 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦКА, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями.
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"Сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики, Леонидом Ивановичем (Пасечником), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования", - сказал Пушилин в видеообращении.
Он предложил Зеленскому "не прятаться в кустах на второй линии обороны", а набраться смелости и доехать до самых горячих точек, в район поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, Зайцево и Александровки.
"Впрочем, если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании", - заявил Пушилин.
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Он подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и требует, чтобы услышали мнение жителей республики.
"Также сообщаю вам: в комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Соответственно, если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса. В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить", - заявил глава ДНР.
 
Луганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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