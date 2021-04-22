https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729547325.html

Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава ДНР готов встретиться с Зеленским на линии соприкосновения

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:26

2021-04-22T21:26

2021-04-22T21:49

луганская народная республика

денис пушилин

владимир зеленский

владимир путин

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg

ДОНЕЦКА, 22 апр - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями."Сейчас обращаюсь лично к украинскому президенту. Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской народной республики, Леонидом Ивановичем (Пасечником), готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования", - сказал Пушилин в видеообращении.Он предложил Зеленскому "не прятаться в кустах на второй линии обороны", а набраться смелости и доехать до самых горячих точек, в район поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, Зайцево и Александровки."Впрочем, если вам все-таки не хватит отваги посетить линию соприкосновения лично, мы с Леонидом Ивановичем готовы и к дебатам с вами в формате онлайн. Публичным дебатам. Чтобы все мировое сообщество имело возможность видеть и слышать, кто выдвигает реально мирные предложения, а кто просто создает хайп, а на самом деле совершенно не заинтересован в мирном урегулировании", - заявил Пушилин.Он подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и требует, чтобы услышали мнение жителей республики."Также сообщаю вам: в комплексе мер, который одобрен резолюцией Совета безопасности, четко указано, что сторонами конфликта выступают Киев и Донбасс. Соответственно, если вы продолжите искать других собеседников или призывать лидеров третьих стран к урегулированию конфликта, то мы это квалифицируем исключительно как выход из минского процесса. В таком случае, имейте смелость об этом официально заявить", - заявил глава ДНР.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире