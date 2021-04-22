https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521775.html

Путин пригласил Зеленского в Москву

Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского, ранее предложившего ему встретиться. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:34

2021-04-22T18:34

2021-04-22T19:06

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отреагировал на заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского, ранее предложившего ему встретиться.На встрече с Александром Лукашенко российский лидер заявил, что если президент Украины хочет восстановления отношений, то он готов принять его в Москве в любое удобное время."В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения", — сказал он.В числе проблем двусторонних отношений он назвал отношение Киева к русскому языку и Русской православной церкви.При этом Путин добавил, что если украинские власти хотят обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе, то в первую очередь необходимо вести диалог с руководством ДНР и ЛНР и только потом уже с Кремлем.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Песков на это заявил, что для такой встречи нужны предпосылки.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации в соседней стране, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.

https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729342907.html

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Путин и Лукашенко о предложении Зеленского посетить Донбасс Путин и Лукашенко о предложении Зеленского посетить Донбасс 2021-04-22T18:34 true PT2M32S

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