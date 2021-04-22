https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521409.html

Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично, заявил Лукашенко

Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично, заявил Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться вести себя дипломатично. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:34

2021-04-22T18:34

2021-04-22T19:18

донецкая народная республика

александр лукашенко

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москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться вести себя дипломатично."Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил Лукашенко в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Лукашенко также отметил, что, если речь идет о разговоре в Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

донецкая народная республика

москва

минск

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донецкая народная республика, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, оон, в мире, владимир зеленский