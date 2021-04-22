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https://ria.ru/20210422/zelenskiy-1729521409.html
Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично, заявил Лукашенко
Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично, заявил Лукашенко
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться вести себя дипломатично. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:34
2021-04-22T19:18
донецкая народная республика
александр лукашенко
владимир путин
москва
минск
оон
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться вести себя дипломатично."Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил Лукашенко в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Лукашенко также отметил, что, если речь идет о разговоре в Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, александр лукашенко, владимир путин, москва, минск, оон, в мире, владимир зеленский

Зеленскому пора научиться вести себя дипломатично, заявил Лукашенко

18:34 22.04.2021 (обновлено: 19:18 22.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться вести себя дипломатично.
"Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса", - заявил Лукашенко в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Лукашенко также отметил, что, если речь идет о разговоре в Донбассе, то власти Украины должны начать со встреч с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Донецкая Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскООНВ миреВладимир Зеленский
 
 
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