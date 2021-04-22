https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729498207.html
Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения
Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения
Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:54
2021-04-22T16:54
2021-04-22T16:54
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, цифровыми сервисами в разделе "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг воспользовалось за прошлый год более 83 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого, 85% больниц и поликлиник региона оснащены медицинскими информационными системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения. Кроме того, в медицинские организации региона поставлены почти 4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест.По словам Дрозденко, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить развитие телемедицины, которая имеет большие перспективы. Уже сейчас большинство районных больниц связаны с сервером Ленинградской областной клинической больницы, специалисты которой могут проконсультировать коллег из разных районов региона в режиме реального времени. "Надо учиться всему хорошему, что есть у наших соседей. Например, в Москве есть единый центр, где работают более трехсот врачей и куда со всей Москвы стекаются цифровые снимки, и врачи дают тут же консультации и заключения по анализу снимков. Таким образом эффективность выросла больше чем в два раза", - сказал глав аобласти.При этом он отметил необходимость изучить возможность создания аналогичных центров в Ленинградской области.
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости.
Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр Дрозденко
, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, цифровыми сервисами в разделе "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг воспользовалось за прошлый год более 83 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого, 85% больниц и поликлиник региона оснащены медицинскими информационными системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения. Кроме того, в медицинские организации региона поставлены почти 4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест.
По словам Дрозденко, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить развитие телемедицины, которая имеет большие перспективы. Уже сейчас большинство районных больниц связаны с сервером Ленинградской областной клинической больницы, специалисты которой могут проконсультировать коллег из разных районов региона в режиме реального времени.
"Надо учиться всему хорошему, что есть у наших соседей. Например, в Москве есть единый центр, где работают более трехсот врачей и куда со всей Москвы стекаются цифровые снимки, и врачи дают тут же консультации и заключения по анализу снимков. Таким образом эффективность выросла больше чем в два раза", - сказал глав аобласти.
При этом он отметил необходимость изучить возможность создания аналогичных центров в Ленинградской области.
"Считаю, что нам тоже необходимо посмотреть о создании таких центров консультаций и, возможно, пойти в этом направлении немного дальше, сделать так, чтобы проблема узких специалистов, о которых постоянно говорят наши жители, была решена", — сказал губернатор.