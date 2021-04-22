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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729498207.html
Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения
Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения
Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:54
2021-04-22T16:54
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, цифровыми сервисами в разделе "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг воспользовалось за прошлый год более 83 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого, 85% больниц и поликлиник региона оснащены медицинскими информационными системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения. Кроме того, в медицинские организации региона поставлены почти 4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест.По словам Дрозденко, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить развитие телемедицины, которая имеет большие перспективы. Уже сейчас большинство районных больниц связаны с сервером Ленинградской областной клинической больницы, специалисты которой могут проконсультировать коллег из разных районов региона в режиме реального времени. "Надо учиться всему хорошему, что есть у наших соседей. Например, в Москве есть единый центр, где работают более трехсот врачей и куда со всей Москвы стекаются цифровые снимки, и врачи дают тут же консультации и заключения по анализу снимков. Таким образом эффективность выросла больше чем в два раза", - сказал глав аобласти.При этом он отметил необходимость изучить возможность создания аналогичных центров в Ленинградской области.
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александр дрозденко

Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения

16:54 22.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, цифровыми сервисами в разделе "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг воспользовалось за прошлый год более 83 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого, 85% больниц и поликлиник региона оснащены медицинскими информационными системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения. Кроме того, в медицинские организации региона поставлены почти 4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест.
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По словам Дрозденко, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить развитие телемедицины, которая имеет большие перспективы. Уже сейчас большинство районных больниц связаны с сервером Ленинградской областной клинической больницы, специалисты которой могут проконсультировать коллег из разных районов региона в режиме реального времени.
"Надо учиться всему хорошему, что есть у наших соседей. Например, в Москве есть единый центр, где работают более трехсот врачей и куда со всей Москвы стекаются цифровые снимки, и врачи дают тут же консультации и заключения по анализу снимков. Таким образом эффективность выросла больше чем в два раза", - сказал глав аобласти.
При этом он отметил необходимость изучить возможность создания аналогичных центров в Ленинградской области.
"Считаю, что нам тоже необходимо посмотреть о создании таких центров консультаций и, возможно, пойти в этом направлении немного дальше, сделать так, чтобы проблема узких специалистов, о которых постоянно говорят наши жители, была решена", — сказал губернатор.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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