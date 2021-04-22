https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729498207.html

Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения

Ленобласть вошла в ТОП-3 рейтинга по цифровизации здравоохранения

Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:54

2021-04-22T16:54

2021-04-22T16:54

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Ленинградская область по итогам 2020 года заняла третье место в рейтинге субъектов по цифровой зрелости в здравоохранении, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, цифровыми сервисами в разделе "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг воспользовалось за прошлый год более 83 тысяч жителей Ленинградской области. Помимо этого, 85% больниц и поликлиник региона оснащены медицинскими информационными системами и подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения. Кроме того, в медицинские организации региона поставлены почти 4,5 тысячи автоматизированных рабочих мест.По словам Дрозденко, останавливаться на достигнутом нельзя, необходимо продолжить развитие телемедицины, которая имеет большие перспективы. Уже сейчас большинство районных больниц связаны с сервером Ленинградской областной клинической больницы, специалисты которой могут проконсультировать коллег из разных районов региона в режиме реального времени. "Надо учиться всему хорошему, что есть у наших соседей. Например, в Москве есть единый центр, где работают более трехсот врачей и куда со всей Москвы стекаются цифровые снимки, и врачи дают тут же консультации и заключения по анализу снимков. Таким образом эффективность выросла больше чем в два раза", - сказал глав аобласти.При этом он отметил необходимость изучить возможность создания аналогичных центров в Ленинградской области.

https://ria.ru/20210421/dispanserizatsiya-1729309135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко