https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729483328.html

Дрозденко: здравоохранение Ленобласти должно повсеместно перейти на цифру

Дрозденко: здравоохранение Ленобласти должно повсеместно перейти на цифру

Власти Ленинградской области намерены повсеместно внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения, для того чтобы жители региона могли не только... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:56

2021-04-22T15:56

2021-04-22T15:56

ленинградская область

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_83759edcd98375bed411f02d1b252738.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены повсеместно внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения, для того чтобы жители региона могли не только дистанционно записать к врачу, но и получить электронный рецепт, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, развивая цифровую медицину в регионе, необходимо продолжить работу по ликвидации очередей в медицинских учреждениях. Для этого необходимо на сто процентов перейти на электронную запись, разработать правильную маршрутизацию и полностью перейти на цифровую медицинскую карту, которая позволит врачу не тратить лишнее время на заполнение данных пациента. Кроме того, Александр Дрозденко предложил начать планомерный переход на электронные рецепты. Это. по его словам, позволит Ленобласти уйти от перекрестного финансирования, поскольку несколько врачей могут выписывать рецепты одному пациенту на одни и те же льготные препараты, что дает нагрузку на бюджет региона. "Электронный рецепт позволит нам четко видеть какие лекарства мы выписываем вплоть до фамилии врача, который эти лекарства выписал и в какой аптеке он был отоварен", — сказал глава региона.

https://ria.ru/20210421/dispanserizatsiya-1729309135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко