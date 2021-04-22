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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
https://ria.ru/20210422/zdravookhranenie-1729483328.html
Дрозденко: здравоохранение Ленобласти должно повсеместно перейти на цифру
Дрозденко: здравоохранение Ленобласти должно повсеместно перейти на цифру
Власти Ленинградской области намерены повсеместно внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения, для того чтобы жители региона могли не только... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:56
2021-04-22T15:56
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены повсеместно внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения, для того чтобы жители региона могли не только дистанционно записать к врачу, но и получить электронный рецепт, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области. По его словам, развивая цифровую медицину в регионе, необходимо продолжить работу по ликвидации очередей в медицинских учреждениях. Для этого необходимо на сто процентов перейти на электронную запись, разработать правильную маршрутизацию и полностью перейти на цифровую медицинскую карту, которая позволит врачу не тратить лишнее время на заполнение данных пациента. Кроме того, Александр Дрозденко предложил начать планомерный переход на электронные рецепты. Это. по его словам, позволит Ленобласти уйти от перекрестного финансирования, поскольку несколько врачей могут выписывать рецепты одному пациенту на одни и те же льготные препараты, что дает нагрузку на бюджет региона. "Электронный рецепт позволит нам четко видеть какие лекарства мы выписываем вплоть до фамилии врача, который эти лекарства выписал и в какой аптеке он был отоварен", — сказал глава региона.
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александр дрозденко

Дрозденко: здравоохранение Ленобласти должно повсеместно перейти на цифру

15:56 22.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Власти Ленинградской области намерены повсеместно внедрить цифровые технологии в систему здравоохранения, для того чтобы жители региона могли не только дистанционно записать к врачу, но и получить электронный рецепт, сообщил глава региона Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием области.
По его словам, развивая цифровую медицину в регионе, необходимо продолжить работу по ликвидации очередей в медицинских учреждениях. Для этого необходимо на сто процентов перейти на электронную запись, разработать правильную маршрутизацию и полностью перейти на цифровую медицинскую карту, которая позволит врачу не тратить лишнее время на заполнение данных пациента.
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Кроме того, Александр Дрозденко предложил начать планомерный переход на электронные рецепты. Это. по его словам, позволит Ленобласти уйти от перекрестного финансирования, поскольку несколько врачей могут выписывать рецепты одному пациенту на одни и те же льготные препараты, что дает нагрузку на бюджет региона.
"Электронный рецепт позволит нам четко видеть какие лекарства мы выписываем вплоть до фамилии врача, который эти лекарства выписал и в какой аптеке он был отоварен", — сказал глава региона.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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