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МИД прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре
МИД прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре, сказала, что заявления и... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T17:56
2021-04-23T02:10
мария захарова
нагорный карабах
мид армении
ильхам алиев
москва
армения
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре, сказала, что заявления и практические шаги Баку и Еревана должны идти в русле трехсторонних договоренностей лидеров по Карабаху.Ранее Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении "при помощи силы" в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно. Президент называет Зангезур и Ереван "историческими землями" Азербайджана и заявляет, что азербайджанский народ вправе туда вернуться. В МИД Армении назвали слова Алиева посягательством против территориальной целостности страны."Мы призываем стороны воздерживаться от реваншистской и милитаристской риторики, которая может вновь поставить регион на грань войны. Мы исходим из того, что заявления и практические шаги Баку и Еревана должны идти в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как МИД РФ оценивает заявление Алиева."Что касается в том числе и вопроса о разблокировании экономических транспортных связей в регионе, то он также укладывается в ту логику, которую я озвучила", - добавила она.По словам Алиева, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая "Евразийская артерия".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210421/aliev-1729204173.html
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мария захарова, нагорный карабах, мид армении, ильхам алиев, москва, армения, в мире

МИД прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре

17:56 22.04.2021 (обновлено: 02:10 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре, сказала, что заявления и практические шаги Баку и Еревана должны идти в русле трехсторонних договоренностей лидеров по Карабаху.
Ранее Алиев пригрозил Еревану решить вопрос строительства Зангезурского коридора через территорию Армении "при помощи силы" в случае отказа армянской стороны сделать это добровольно. Президент называет Зангезур и Ереван "историческими землями" Азербайджана и заявляет, что азербайджанский народ вправе туда вернуться. В МИД Армении назвали слова Алиева посягательством против территориальной целостности страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 09:20Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД Азербайджана прокомментировали слова Алиева о Зангезурском коридоре
"Мы призываем стороны воздерживаться от реваншистской и милитаристской риторики, которая может вновь поставить регион на грань войны. Мы исходим из того, что заявления и практические шаги Баку и Еревана должны идти в русле трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, как МИД РФ оценивает заявление Алиева.
"Что касается в том числе и вопроса о разблокировании экономических транспортных связей в регионе, то он также укладывается в ту логику, которую я озвучила", - добавила она.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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Алиев потребовал от Еревана ответа, откуда Армения получила "Искандер-М"
По словам Алиева, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, может принести выгоду не только Азербайджану, Армении, России, Турции и Ирану, но и другим странам региона, поскольку может быть создана новая "Евразийская артерия".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Мария ЗахароваНагорный КарабахМИД АрменииИльхам АлиевМоскваАрменияВ мире
 
 
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