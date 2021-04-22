https://ria.ru/20210422/xiaomi-1729451347.html
В смартфоне Xiaomi Mi 11 найден критический дефект
В смартфоне Xiaomi Mi 11 найден критический дефект
Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства. Об этом сообщает Gizmochina, со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:25
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства. Об этом сообщает Gizmochina, со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской соцсети Weibo. Оказалось, что смартфон склонен к внезапному перегоранию материнской платы — фатальный дефект, который крайне редко встречается в современных устройствах. Пользователи, которые столкнулись с проблемой у Xiaomi Mi 11, подтверждают свои слова отчетами из сервисов.Несколько пользователей добавили, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры. Высказываются предположения, что дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888, который оказался горячее, чем обещала компания Qualcomm во время презентации процессора.В Xiaomi пока не комментируют ситуацию вокруг проблем у флагмана компании. Интересно, что хоть Xiaomi Mi 11 и был представлен зимой 2021 года, но официально за пределами все еще Китая не продается.
https://ria.ru/20210329/xiaomi-1603321769.html
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