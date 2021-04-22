Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210422/xiaomi-1729451347.html
В смартфоне Xiaomi Mi 11 найден критический дефект
В смартфоне Xiaomi Mi 11 найден критический дефект
Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства. Об этом сообщает Gizmochina, со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:24
2021-04-22T13:25
наука
weibo
qualcomm
xiaomi inc
китай
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591258239_0:55:1047:644_1920x0_80_0_0_70ce43f3ab921a67d7a0b30a1240ed62.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства. Об этом сообщает Gizmochina, со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской соцсети Weibo. Оказалось, что смартфон склонен к внезапному перегоранию материнской платы — фатальный дефект, который крайне редко встречается в современных устройствах. Пользователи, которые столкнулись с проблемой у Xiaomi Mi 11, подтверждают свои слова отчетами из сервисов.Несколько пользователей добавили, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры. Высказываются предположения, что дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888, который оказался горячее, чем обещала компания Qualcomm во время презентации процессора.В Xiaomi пока не комментируют ситуацию вокруг проблем у флагмана компании. Интересно, что хоть Xiaomi Mi 11 и был представлен зимой 2021 года, но официально за пределами все еще Китая не продается.
https://ria.ru/20210329/xiaomi-1603321769.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591258239_94:0:953:644_1920x0_80_0_0_62767be48d983ae3d5d30210eca88e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
weibo, qualcomm, xiaomi inc, китай, технологии

В смартфоне Xiaomi Mi 11 найден критический дефект

13:24 22.04.2021 (обновлено: 13:25 22.04.2021)
 
© XiaomiXiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи смартфона Xiaomi Mi 11 жалуются на внезапный выход из строя устройства. Об этом сообщает Gizmochina, со ссылкой на обсуждение проблемы в китайской соцсети Weibo.
Оказалось, что смартфон склонен к внезапному перегоранию материнской платы — фатальный дефект, который крайне редко встречается в современных устройствах. Пользователи, которые столкнулись с проблемой у Xiaomi Mi 11, подтверждают свои слова отчетами из сервисов.
Несколько пользователей добавили, что перед "смертью" смартфон перегревался даже через 10 минут с запуска игры. Высказываются предположения, что дефект связан с системой охлаждения чипа Snapdragon 888, который оказался горячее, чем обещала компания Qualcomm во время презентации процессора.
В Xiaomi пока не комментируют ситуацию вокруг проблем у флагмана компании. Интересно, что хоть Xiaomi Mi 11 и был представлен зимой 2021 года, но официально за пределами все еще Китая не продается.
Xiaomi Mi 11 Ultra - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:20Наука
Xiaomi показала суперфлагманские смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra
 
НаукаWeiboQualcommXiaomi IncКитайТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния