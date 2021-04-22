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Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов
Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов
Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила детали требований Москвы к Праге в ответ на недружественные шаги. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T21:25
2021-04-22T23:59
якуб кулганек
мария захарова
нато
мид чехии
сша
в мире
россия
москва
чехия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила детали требований Москвы к Праге в ответ на недружественные шаги.Так, ранее в четверг чешского посла в России Витезслава Пивоньку вызвали на Смоленскую площадь, заявили решительный протест и потребовали "сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте".В эфире Первого канала Захарова пояснила, что значительную часть сотрудников чешских дипломатических миссий в нашей стране составляют российские граждане.Она подчеркнула, что, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага "сама не понимала, во что себя втягивает".Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети ее персонала.В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, сша, в мире, россия, москва, чехия

Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов

21:25 22.04.2021 (обновлено: 23:59 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила детали требований Москвы к Праге в ответ на недружественные шаги.
Так, ранее в четверг чешского посла в России Витезслава Пивоньку вызвали на Смоленскую площадь, заявили решительный протест и потребовали "сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте".
В эфире Первого канала Захарова пояснила, что значительную часть сотрудников чешских дипломатических миссий в нашей стране составляют российские граждане.

"Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала", — пояснила официальный представитель МИД.

Она подчеркнула, что, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага "сама не понимала, во что себя втягивает".
Российские дипломаты заходят в самолет авиакомпании Россия в аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Ухудшение российско-чешских отношений

На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".
Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети ее персонала.
В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Глава МИД Чехии прокомментировал высылку российских дипломатов
 
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