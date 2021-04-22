https://ria.ru/20210422/vysylka-1729547118.html

Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов

Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила детали требований Москвы к Праге в ответ на недружественные шаги. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T21:25

2021-04-22T21:25

2021-04-22T23:59

якуб кулганек

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила детали требований Москвы к Праге в ответ на недружественные шаги.Так, ранее в четверг чешского посла в России Витезслава Пивоньку вызвали на Смоленскую площадь, заявили решительный протест и потребовали "сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте".В эфире Первого канала Захарова пояснила, что значительную часть сотрудников чешских дипломатических миссий в нашей стране составляют российские граждане.Она подчеркнула, что, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага "сама не понимала, во что себя втягивает".Ухудшение российско-чешских отношенийНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными, а Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад".Вслед за предъявленными обвинениями Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии, что составляет почти две трети ее персонала.В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала российского посольства до аналогичного чешскому. Захарова предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.В четверг, не получив положительного ответа, Кулганек объявил о сокращении числа сотрудников дипмиссии России в Праге до паритетного, что означает семь дипломатов и 25 административно-технических работников.

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729498508.html

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москва

чехия

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якуб кулганек, мария захарова, нато, мид чехии, сша, в мире, россия, москва, чехия