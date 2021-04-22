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Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства
Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства
Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:09
2021-04-22T18:24
иван корчок
мид словакии
чехия
россия
словакия
в мире
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер."В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Словакия предпримет резкие действия в поддержку Чехии, где произошли взрывы во Врбетице.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729511123.html
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иван корчок, мид словакии, чехия, россия, словакия, в мире

Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства

18:09 22.04.2021 (обновлено: 18:24 22.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер.
"В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Словакия предпримет резкие действия в поддержку Чехии, где произошли взрывы во Врбетице.
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
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Иван КорчокМИД СловакииЧехияРоссияСловакияВ мире
 
 
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