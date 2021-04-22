https://ria.ru/20210422/vysylka-1729515807.html

Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства

Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства

Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:24

иван корчок

мид словакии

чехия

россия

словакия

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ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер."В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Словакия предпримет резкие действия в поддержку Чехии, где произошли взрывы во Врбетице.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729511123.html

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россия

словакия

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иван корчок, мид словакии, чехия, россия, словакия, в мире