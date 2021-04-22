https://ria.ru/20210422/vysylka-1729515807.html
Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства
Словакия вышлет трех сотрудников российского посольства
Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:09
2021-04-22T18:09
2021-04-22T18:24
иван корчок
мид словакии
чехия
россия
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg
ПРАГА, 22 апр – РИА Новости. Три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение недели должны покинуть территорию Словакии в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии, заявил в четверг на пресс-конференции премьер Словакии Эдуард Хегер."В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства РФ в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии", - сказал Хегер, отказавшись ответить на вопросы журналистов.Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Словакия предпримет резкие действия в поддержку Чехии, где произошли взрывы во Врбетице.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/chekhiya-1729511123.html
чехия
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_113:0:1808:1271_1920x0_80_0_0_116c74cf8825476da772520d63298fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван корчок, мид словакии, чехия, россия, словакия, в мире