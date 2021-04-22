https://ria.ru/20210422/vybrosy-1729516220.html
МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы
МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы
МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:12
2021-04-22T18:12
2021-04-22T18:12
цены на нефть
климат
кристалина георгиева
мвф
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сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Наш анализ… показывает, что постепенно растущие цены на выбросы углерода в сочетании с инвестициями в "зеленую" инфраструктуру могут повысить мировой ВВП больше чем на 0,7% в год на протяжении последующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест", - заявила Георгиева, выступая на саммите по климату, организованном США.По ее словам, многие компании уже показывают стоимость выбросов в своих ценах, разработано более 60 схем тарификации."Но сейчас средняя мировая цена - 2 доллара за тонну, она должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения", - добавила Георгиева."Вследствие срочной необходимости действовать мы предлагаем минимальную международную цену на углерод для стран с наибольшими выбросами, таких как страны G20", - уточнила Георгиева.По ее словам, это прагматичный подход, который можно реализовать через налогообложение, торговлю квотами на выброс и другие меры.
https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html
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цены на нефть, климат, кристалина георгиева, мвф, большая двадцатка, сша, экология, в мире