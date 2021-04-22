https://ria.ru/20210422/vybrosy-1729516220.html

МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы

МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы

МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:12

2021-04-22T18:12

2021-04-22T18:12

цены на нефть

климат

кристалина георгиева

мвф

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в мире

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Наш анализ… показывает, что постепенно растущие цены на выбросы углерода в сочетании с инвестициями в "зеленую" инфраструктуру могут повысить мировой ВВП больше чем на 0,7% в год на протяжении последующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест", - заявила Георгиева, выступая на саммите по климату, организованном США.По ее словам, многие компании уже показывают стоимость выбросов в своих ценах, разработано более 60 схем тарификации."Но сейчас средняя мировая цена - 2 доллара за тонну, она должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения", - добавила Георгиева."Вследствие срочной необходимости действовать мы предлагаем минимальную международную цену на углерод для стран с наибольшими выбросами, таких как страны G20", - уточнила Георгиева.По ее словам, это прагматичный подход, который можно реализовать через налогообложение, торговлю квотами на выброс и другие меры.

https://ria.ru/20210422/klimat-1729490144.html

https://ria.ru/20210114/otel-1592854480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, климат, кристалина георгиева, мвф, большая двадцатка, сша, экология, в мире