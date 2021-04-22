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МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы
МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы
МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:12
2021-04-22T18:12
цены на нефть
климат
кристалина георгиева
мвф
большая двадцатка
сша
экология
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева."Наш анализ… показывает, что постепенно растущие цены на выбросы углерода в сочетании с инвестициями в "зеленую" инфраструктуру могут повысить мировой ВВП больше чем на 0,7% в год на протяжении последующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест", - заявила Георгиева, выступая на саммите по климату, организованном США.По ее словам, многие компании уже показывают стоимость выбросов в своих ценах, разработано более 60 схем тарификации."Но сейчас средняя мировая цена - 2 доллара за тонну, она должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения", - добавила Георгиева."Вследствие срочной необходимости действовать мы предлагаем минимальную международную цену на углерод для стран с наибольшими выбросами, таких как страны G20", - уточнила Георгиева.По ее словам, это прагматичный подход, который можно реализовать через налогообложение, торговлю квотами на выброс и другие меры.
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цены на нефть, климат, кристалина георгиева, мвф, большая двадцатка, сша, экология, в мире

МВФ предлагает установить минимальный тариф на парниковые выбросы

18:12 22.04.2021
 
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Пробки на шоссе - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. МВФ предлагает установить минимальный тариф на выбросы двуокиси углерода для крупных производителей, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Наш анализ… показывает, что постепенно растущие цены на выбросы углерода в сочетании с инвестициями в "зеленую" инфраструктуру могут повысить мировой ВВП больше чем на 0,7% в год на протяжении последующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест", - заявила Георгиева, выступая на саммите по климату, организованном США.
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По ее словам, многие компании уже показывают стоимость выбросов в своих ценах, разработано более 60 схем тарификации.
"Но сейчас средняя мировая цена - 2 доллара за тонну, она должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения", - добавила Георгиева.
"Вследствие срочной необходимости действовать мы предлагаем минимальную международную цену на углерод для стран с наибольшими выбросами, таких как страны G20", - уточнила Георгиева.
По ее словам, это прагматичный подход, который можно реализовать через налогообложение, торговлю квотами на выброс и другие меры.
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Цены на нефтьКлиматКристалина ГеоргиеваМВФБольшая двадцаткаСШАЭкологияВ мире
 
 
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