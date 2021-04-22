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Источник: Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП на 2021 год
Источник: Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП на 2021 год
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 2,9% с 3,3% на фоне лучших итогов 2020 года, сообщил журналистам источник в министерстве,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:43
2021-04-22T11:43
россия
дмитрий григоренко
цены на нефть
опек
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 2,9% с 3,3% на фоне лучших итогов 2020 года, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.По итогам 2020 года снижение ВВП РФ составило 3,1%, что оказалось лучше ожиданий властей. В сентябре Минэкономразвития прогнозировало спад экономики РФ в 2020 году на 3,9%.Он отметил, что основной вклад в рост ВВП в 2021 году внесет восстановление потребления и инвестиций в основной капитал.В 2022 году рост ВВП России теперь прогнозируется на уровне 3,2% вместо ранее ожидавшихся 3,4%. Прогноз на 2023 год сохранен – рост на 3%. Прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2022 году предполагает выход из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком.Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали в мае 2020 года. В зависимости от ситуации на рынке альянс корректирует ограничения добычи в рамках сделки.Как позже сообщил источник, знакомый с ситуацией, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил соответствующим федеральным и региональным органам власти использовать сценарные условия прогноза социально-экономического развития в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили получение письма.
https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html
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россия, дмитрий григоренко, цены на нефть, опек, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Источник: Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП на 2021 год

11:43 22.04.2021
 
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год до 2,9% с 3,3% на фоне лучших итогов 2020 года, сообщил журналистам источник в министерстве, ссылаясь на основные параметры обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ.
По итогам 2020 года снижение ВВП РФ составило 3,1%, что оказалось лучше ожиданий властей. В сентябре Минэкономразвития прогнозировало спад экономики РФ в 2020 году на 3,9%.
"Здесь надо смотреть не только 2021 год, а 2020-2021 годы, потому что часть отскока перенесена была на 2020 год. Прогноз ВВП на 2021 год подкорректировали до 2,9%, предыдущая цифра – 3,3%, с учетом в том числе более плавного выхода из сделки ОПЕК+", - сказал источник.
Он отметил, что основной вклад в рост ВВП в 2021 году внесет восстановление потребления и инвестиций в основной капитал.
В 2022 году рост ВВП России теперь прогнозируется на уровне 3,2% вместо ранее ожидавшихся 3,4%. Прогноз на 2023 год сохранен – рост на 3%. Прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2022 году предполагает выход из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком.
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Как позже сообщил источник, знакомый с ситуацией, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил соответствующим федеральным и региональным органам власти использовать сценарные условия прогноза социально-экономического развития в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили получение письма.
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