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Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве
Российские власти готовы в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:31
2021-04-22T18:31
2021-04-22T20:24
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские власти готовы в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.Он уточнил, что речь на таких переговорах может идти о "развитии двусторонних отношений".В том случае, если украинское руководство хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран, подчеркнул президент России.Ранее на этой неделе Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
https://ria.ru/20210421/donbass-1729208904.html
россия
москва
донбасс
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россия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика