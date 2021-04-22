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Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве
Российские власти готовы в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:31
2021-04-22T20:24
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские власти готовы в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.Он уточнил, что речь на таких переговорах может идти о "развитии двусторонних отношений".В том случае, если украинское руководство хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран, подчеркнул президент России.Ранее на этой неделе Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
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россия, александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве

18:31 22.04.2021 (обновлено: 20:24 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские власти готовы в любой момент принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Он уточнил, что речь на таких переговорах может идти о "развитии двусторонних отношений".
"Если президент Зеленский хочет начать восстановление отношений, то мы будем это только приветствовать", — добавил Путин.
В том случае, если украинское руководство хочет обсуждать проблемы Донбасса, то в первую очередь ему надо встречаться с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать эти вопросы с представителями третьих стран, подчеркнул президент России.
Ранее на этой неделе Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 09:57
В Госдуме назвали призыв Зеленского к Путину о встрече в Донбассе уловкой
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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