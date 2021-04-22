https://ria.ru/20210422/vstrecha-1729438942.html

Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Президенту России доложили об идее его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:35

2021-04-22T12:35

2021-04-22T13:54

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донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президенту России доложили об идее его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков."Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать", — заявил он.На уточняющий вопрос, возможна ли встреча именно в Донбассе, представитель Кремля ответил, что ему больше нечего добавить.На днях Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Песков на это заявил, что для такой встречи нужны предпосылки.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом украинских силовиков, Киев и Запад говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз подчеркивали, что заинтересованы в стабилизации ситуации в соседней стране, а также поясняли, что не собираются ни на кого нападать — власти вправе перемещать войска на своей территории без объяснения причин, это внутреннее дело государства.

https://ria.ru/20210421/zelenskiy-1729200021.html

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россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире