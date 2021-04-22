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В Удмуртии задержали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих
В Удмуртии задержали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих
Правоохранители Удмуртии задержали водителя, который за рулём иномарки насмерть сбил двух дорожных рабочих в Можге и скрылся, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:49
2021-04-22T18:48
volkswagen tiguan
можга
происшествия
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии задержали водителя, который за рулём иномарки насмерть сбил двух дорожных рабочих в Можге и скрылся, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.В сообщении отмечается, что авария произошла в ночь на четверг в удмуртском городе Можга."Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan на большой скорости совершил наезд на двух молодых людей 1994 года рождения, производивших дорожные работы. В результате происшествия оба пешехода получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - сообщает ГИБДД Удмуртии.По данным ведомства, специалисты выяснили, что место проведения дорожных работ было обозначено специальными дорожными знаками, предупреждающими о необходимости ограничения скоростного режима, а на работниках были световозвращающие жилеты."Однако, водитель это проигнорировал. Сотрудниками полиции личность водителя была установлена. Им оказался 27-летний житель Можги. Он задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210421/avariya-1729223036.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/dtp-1603872588.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Лихач в Удмуртии сбил рабочих. Запись видеорегистратора
В Удмуртии задержан 27-летний водитель, насмерть сбивший двух дорожных рабочих и скрывшийся с места. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора: "Влад, не гони, пожалуйста, я тебя очень прошу!"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
volkswagen tiguan, можга, происшествия

В Удмуртии задержали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих

17:49 22.04.2021 (обновлено: 18:48 22.04.2021)
 
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УФА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии задержали водителя, который за рулём иномарки насмерть сбил двух дорожных рабочих в Можге и скрылся, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
В сообщении отмечается, что авария произошла в ночь на четверг в удмуртском городе Можга.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 11:24
В Ульяновске водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку
"Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan на большой скорости совершил наезд на двух молодых людей 1994 года рождения, производивших дорожные работы. В результате происшествия оба пешехода получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - сообщает ГИБДД Удмуртии.
По данным ведомства, специалисты выяснили, что место проведения дорожных работ было обозначено специальными дорожными знаками, предупреждающими о необходимости ограничения скоростного режима, а на работниках были световозвращающие жилеты.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 20:58
Сотрудница полиции сбила насмерть ребенка на Кубани
"Однако, водитель это проигнорировал. Сотрудниками полиции личность водителя была установлена. Им оказался 27-летний житель Можги. Он задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек", - говорится в сообщении.
 
Volkswagen TiguanМожгаПроисшествия
 
 
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