https://ria.ru/20210422/voditel-1729511802.html

В Удмуртии задержали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих

В Удмуртии задержали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих

Правоохранители Удмуртии задержали водителя, который за рулём иномарки насмерть сбил двух дорожных рабочих в Можге и скрылся, сообщили в пресс-службе управления РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:49

2021-04-22T17:49

2021-04-22T18:48

volkswagen tiguan

можга

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии задержали водителя, который за рулём иномарки насмерть сбил двух дорожных рабочих в Можге и скрылся, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.В сообщении отмечается, что авария произошла в ночь на четверг в удмуртском городе Можга."Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan на большой скорости совершил наезд на двух молодых людей 1994 года рождения, производивших дорожные работы. В результате происшествия оба пешехода получили травмы, от которых скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", - сообщает ГИБДД Удмуртии.По данным ведомства, специалисты выяснили, что место проведения дорожных работ было обозначено специальными дорожными знаками, предупреждающими о необходимости ограничения скоростного режима, а на работниках были световозвращающие жилеты."Однако, водитель это проигнорировал. Сотрудниками полиции личность водителя была установлена. Им оказался 27-летний житель Можги. Он задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210421/avariya-1729223036.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/dtp-1603872588.html

можга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лихач в Удмуртии сбил рабочих. Запись видеорегистратора В Удмуртии задержан 27-летний водитель, насмерть сбивший двух дорожных рабочих и скрывшийся с места. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора: "Влад, не гони, пожалуйста, я тебя очень прошу!" 2021-04-22T17:49 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen tiguan, можга, происшествия