https://ria.ru/20210422/vissarion-1729435868.html

Суд оставил в силе решение по общине Виссариона

Суд оставил в силе решение по общине Виссариона

Суд в Красноярске оставил без изменения решение первой инстанции по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком с... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:25

2021-04-22T12:25

2021-04-22T12:25

религия и мировоззрение

россия

красноярский краевой суд

красноярский край

каратузский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_c557a87c7e73c6f28892921297d81793.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменения решение первой инстанции по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком с религиозной общиной Виссариона, сообщается в документах на сайте картотеки арбитражных дел.В феврале арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального минлесхоза. Адвокаты общины заявили, что обжалуют решение.Как сообщалось ранее, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для религиозной деятельности. Однако истец выявил факты использования участка с нарушением условий договора, в частности размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для религиозной деятельности, захламление отходами.По данным адвокатов, спорный договор касался лесного участка площадью 8,9 гектара в Табратском участковом лесничестве (район хутора Светлый ручей), который был предоставлен ЦПЗ для религиозной деятельности, там расположены строения, используемые ЦПЗ как паломнический скит."Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в документе."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

https://ria.ru/20210201/novosibirsk-1595591543.html

https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html

россия

красноярский край

каратузский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район