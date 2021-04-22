Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210422/vissarion-1729435868.html
Суд оставил в силе решение по общине Виссариона
Суд оставил в силе решение по общине Виссариона
Суд в Красноярске оставил без изменения решение первой инстанции по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:25
2021-04-22T12:25
религия и мировоззрение
россия
красноярский краевой суд
красноярский край
каратузский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_0:0:2706:1522_1920x0_80_0_0_c557a87c7e73c6f28892921297d81793.jpg
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменения решение первой инстанции по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком с религиозной общиной Виссариона, сообщается в документах на сайте картотеки арбитражных дел.В феврале арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального минлесхоза. Адвокаты общины заявили, что обжалуют решение.Как сообщалось ранее, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для религиозной деятельности. Однако истец выявил факты использования участка с нарушением условий договора, в частности размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для религиозной деятельности, захламление отходами.По данным адвокатов, спорный договор касался лесного участка площадью 8,9 гектара в Табратском участковом лесничестве (район хутора Светлый ручей), который был предоставлен ЦПЗ для религиозной деятельности, там расположены строения, используемые ЦПЗ как паломнический скит."Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в документе."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
https://ria.ru/20210201/novosibirsk-1595591543.html
https://ria.ru/20200923/sekta-1577626671.html
россия
красноярский край
каратузский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577637510_194:0:2706:1884_1920x0_80_0_0_a639f71bc0d216880948b5b5bdd9db4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, красноярский краевой суд, красноярский край, каратузский район

Суд оставил в силе решение по общине Виссариона

12:25 22.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдин из руководителей "Церкви последнего завета" Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил без изменения решение первой инстанции по иску регионального минлесхоза о расторжении договора пользования лесным участком с религиозной общиной Виссариона, сообщается в документах на сайте картотеки арбитражных дел.
В феврале арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск регионального минлесхоза. Адвокаты общины заявили, что обжалуют решение.
Как сообщалось ранее, между истцом и ответчиком в 2015 году был заключен договор безвозмездного пользования лесным участком, в соответствии с которым виссарионовцы обязались использовать его в соответствии с лесным законодательством для религиозной деятельности. Однако истец выявил факты использования участка с нарушением условий договора, в частности размещение на нем жилых и нежилых строений, не предназначенных для религиозной деятельности, захламление отходами.
По данным адвокатов, спорный договор касался лесного участка площадью 8,9 гектара в Табратском участковом лесничестве (район хутора Светлый ручей), который был предоставлен ЦПЗ для религиозной деятельности, там расположены строения, используемые ЦПЗ как паломнический скит.
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 22:34
ГУФСИН опровергло сообщения об избиении в камере соратника Виссариона
"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в документе.
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре 2020 года Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
Виссарион - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
 
Религия и мировоззрениеРоссияКрасноярский краевой судКрасноярский крайКаратузский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния