https://ria.ru/20210422/veter-1729456589.html

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в пятницу

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в пятницу

Мощные облака в форме гор и башен, грозовой вал, шквалистый ветер в порывах до 23 метров в секунду и интенсивный ливень ждут москвичей в пятницу, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:51

2021-04-22T13:51

2021-04-22T14:06

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мощные облака в форме гор и башен, грозовой вал, шквалистый ветер в порывах до 23 метров в секунду и интенсивный ливень ждут москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближайшие сутки атмосфера в Центральной России, оказавшись в теплом секторе североатлантического циклона, начнет заряжаться энергией неустойчивости, и в небе станут появляться конвективные облака кучевых форм. В четверг внутримассовые кучевые облака кое-где начнут перерастать в мощно-кучевые с верхней границей 5-7 километров в предгрозовом состоянии, из-за чего местами могут брызнут скоротечные дожди. Однако это только начало. В пятницу, с приближением холодного атмосферного фронта с запада, после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9-10 километров – сформируется грозовой "вал", - рассказал Тишковец.По его словам, в результате на Москву во второй половине дня обрушатся интенсивные ливни, местами – с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду, что соответствует штормовым показателям.

https://ria.ru/20210420/utki-1729294870.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "фобос", москва