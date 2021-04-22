Москвичей предупредили о шквалистом ветре в пятницу
13:51 22.04.2021 (обновлено: 14:06 22.04.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди идут по улице под порывами ветра в Москве
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мощные облака в форме гор и башен, грозовой вал, шквалистый ветер в порывах до 23 метров в секунду и интенсивный ливень ждут москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ближайшие сутки атмосфера в Центральной России, оказавшись в теплом секторе североатлантического циклона, начнет заряжаться энергией неустойчивости, и в небе станут появляться конвективные облака кучевых форм. В четверг внутримассовые кучевые облака кое-где начнут перерастать в мощно-кучевые с верхней границей 5-7 километров в предгрозовом состоянии, из-за чего местами могут брызнут скоротечные дожди. Однако это только начало. В пятницу, с приближением холодного атмосферного фронта с запада, после полудня вырастут мощные облака в форме гор и башен высотой до 9-10 километров – сформируется грозовой "вал", - рассказал Тишковец.
По его словам, в результате на Москву во второй половине дня обрушатся интенсивные ливни, местами – с первой весенней грозой и шквалистым усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду, что соответствует штормовым показателям.
"За пятницу на город обрушится до 17 миллиметров осадков, что составляет более 1/3 месячной нормы", - добавил синоптик.