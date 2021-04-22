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Палата представителей поддержала присвоение Вашингтону статуса штата
Палата представителей поддержала присвоение Вашингтону статуса штата
Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:20
2021-04-22T20:20
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, позволит Вашингтону получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). Термин содружество сейчас входит в официальное название четырех штатов США – Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания.За изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против – 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Теперь законопроект переходит в сенат, где демократам потребуется по крайней мере 10 голосов республиканцев для утверждения инициативы.Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Эти не входящие в штат территории, согласно законодательной инициативе, будут считаться столицей США.Вопрос присвоения Вашингтону статуса штата поднимается регулярно и является "больным" для руководства города и его жителей. Даже автомобильные номера в столице оснащены слоганом: "налогообложение без представления", что формулирует основную претензию сторонников провозглашения столицы штатом –жители Вашингтона не представлены в конгрессе и формально город подчиняется федеральным властям. За получение столицей статуса штата активно выступают демократы, поскольку в случае, если это произойдет они практически гарантировано получат два дополнительных места в конгрессе – Вашингтон традиционно продемократический город.
https://ria.ru/20201104/puerto-riko-1583028904.html
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вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире

Палата представителей поддержала присвоение Вашингтону статуса штата

20:20 22.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, позволит Вашингтону получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). Термин содружество сейчас входит в официальное название четырех штатов СШАВиргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания.
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За изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против – 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Теперь законопроект переходит в сенат, где демократам потребуется по крайней мере 10 голосов республиканцев для утверждения инициативы.
Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Эти не входящие в штат территории, согласно законодательной инициативе, будут считаться столицей США.
Вопрос присвоения Вашингтону статуса штата поднимается регулярно и является "больным" для руководства города и его жителей. Даже автомобильные номера в столице оснащены слоганом: "налогообложение без представления", что формулирует основную претензию сторонников провозглашения столицы штатом –жители Вашингтона не представлены в конгрессе и формально город подчиняется федеральным властям. За получение столицей статуса штата активно выступают демократы, поскольку в случае, если это произойдет они практически гарантировано получат два дополнительных места в конгрессе – Вашингтон традиционно продемократический город.
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