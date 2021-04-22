https://ria.ru/20210422/vashington-1729540215.html

Палата представителей поддержала присвоение Вашингтону статуса штата

Палата представителей поддержала присвоение Вашингтону статуса штата

Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:20

2021-04-22T20:20

2021-04-22T20:20

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151355/62/1513556237_0:288:4200:2651_1920x0_80_0_0_b85de286ece051236702efbd5891a6a3.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата, свидетельствуют результаты голосования.Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, позволит Вашингтону получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас (Washington, Douglass Commonwealth). Термин содружество сейчас входит в официальное название четырех штатов США – Виргиния, Кентукки, Массачусетс и Пенсильвания.За изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против – 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Теперь законопроект переходит в сенат, где демократам потребуется по крайней мере 10 голосов республиканцев для утверждения инициативы.Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание конгресса и верховного суда. Эти не входящие в штат территории, согласно законодательной инициативе, будут считаться столицей США.Вопрос присвоения Вашингтону статуса штата поднимается регулярно и является "больным" для руководства города и его жителей. Даже автомобильные номера в столице оснащены слоганом: "налогообложение без представления", что формулирует основную претензию сторонников провозглашения столицы штатом –жители Вашингтона не представлены в конгрессе и формально город подчиняется федеральным властям. За получение столицей статуса штата активно выступают демократы, поскольку в случае, если это произойдет они практически гарантировано получат два дополнительных места в конгрессе – Вашингтон традиционно продемократический город.

https://ria.ru/20201104/puerto-riko-1583028904.html

https://ria.ru/20170830/1501432866.html

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире