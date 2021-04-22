https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729455637.html
В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек
В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек
Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:47
2021-04-22T13:47
2021-04-22T15:47
александр караулов
россия
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины. В 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все испытания пройдут успешно, то в таком случае можно рассчитывать, что летом 2022 ученые могут начать прививать участников клинических исследований."Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - сказал Караулов журналистам.
https://ria.ru/20210319/allergiya-1601913920.html
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александр караулов, россия, здоровье - общество, российская академия наук, общество