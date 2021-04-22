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В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек
В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек
Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:47
2021-04-22T15:47
александр караулов
россия
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российская академия наук
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины. В 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все испытания пройдут успешно, то в таком случае можно рассчитывать, что летом 2022 ученые могут начать прививать участников клинических исследований."Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - сказал Караулов журналистам.
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александр караулов, россия, здоровье - общество, российская академия наук, общество

В России начались доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек

13:47 22.04.2021 (обновлено: 15:47 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняКошка породы курильский бобтейл
Кошка породы курильский бобтейл - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.
Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины. В 2021 году планируется скомпоновать вакцину, завершить доклинические исследования и перейти к клиническим. Если все испытания пройдут успешно, то в таком случае можно рассчитывать, что летом 2022 ученые могут начать прививать участников клинических исследований.
"Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - сказал Караулов журналистам.
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