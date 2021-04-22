https://ria.ru/20210422/uscherb-1729414931.html

МИД: Россия минимизирует ущерб для россиян в Чехии от высылки дипломатов

МИД: Россия минимизирует ущерб для россиян в Чехии от высылки дипломатов

Решения Чехии о высылке российских дипломатов могли быть приняты под внешним давлением, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:03

2021-04-22T11:03

2021-04-22T11:03

россия

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

чехия

прага

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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решения Чехии о высылке российских дипломатов могли быть приняты под внешним давлением, заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия может вести диалог с любым государством в мире только на основе взаимного уважения и на достойных условиях."Мы не можем принять какие-либо дискриминационные, необоснованные действия в отношении России. Мы на них даем соответствующие ответы, о которых вы знаете. Но в любой ситуации, я думаю, надо сделать так, чтобы ущерб для наших граждан был минимальный. И это будет сделано", - добавил Вершинин.Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. Также члены правительства Чехии единогласно решили исключить Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. Росатом назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.Вечером 18 апреля было объявлено об ответных мерах России. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть страну в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729410051.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

россия

чехия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), чехия, прага