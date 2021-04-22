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В Ульяновске арестовали мужчину за призывы к несогласованной акции
В Ульяновске арестовали мужчину за призывы к несогласованной акции
Железнодорожный суд Ульяновска назначил 20 суток ареста жителю Ульяновской области, который расклеивал листовки с призывом к участию в несогласованной акции,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:27
2021-04-22T18:27
татьяна москалькова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
ульяновская область
ульяновск
гай
происшествия
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САМАРА, 22 апр - РИА Новости. Железнодорожный суд Ульяновска назначил 20 суток ареста жителю Ульяновской области, который расклеивал листовки с призывом к участию в несогласованной акции, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.По данным полиции, 33-летний мужчина был задержан 21 апреля на проспекте Гая в Железнодорожном районе Ульяновска, он расклеивал на подъездах жилых домов и автобусных остановках листовки с призывом к жителям региона принять участия в несогласованных публичных мероприятиях.Мужчину, по информации УМВД, доставили в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции отметили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях."Двадцать второго апреля Железнодорожным районным судом города Ульяновска мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 20 суток", - говорится в сообщении.В среду, 21 апреля, в центре Ульяновска, как и в ряде других городов России, прошла несогласованная акция. Официальных данных о ее численности и количестве задержанных нет.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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татьяна москалькова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, ульяновская область, ульяновск, гай, происшествия

В Ульяновске арестовали мужчину за призывы к несогласованной акции

18:27 22.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 22 апр - РИА Новости. Железнодорожный суд Ульяновска назначил 20 суток ареста жителю Ульяновской области, который расклеивал листовки с призывом к участию в несогласованной акции, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, 33-летний мужчина был задержан 21 апреля на проспекте Гая в Железнодорожном районе Ульяновска, он расклеивал на подъездах жилых домов и автобусных остановках листовки с призывом к жителям региона принять участия в несогласованных публичных мероприятиях.
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Мужчину, по информации УМВД, доставили в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции отметили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях.
"Двадцать второго апреля Железнодорожным районным судом города Ульяновска мужчине назначено наказание в виде административного ареста на срок 20 суток", - говорится в сообщении.
В среду, 21 апреля, в центре Ульяновска, как и в ряде других городов России, прошла несогласованная акция. Официальных данных о ее численности и количестве задержанных нет.
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Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Согласно сводным данным МВД, накануне на несогласованные митинги, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
 
Татьяна МоскальковаАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковУльяновская областьУльяновскГайПроисшествия
 
 
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