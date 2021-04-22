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"Его провоцируют". Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада
"Его провоцируют". Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова Владимира Путина об отношениях с Западом. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:49
2021-04-22T17:26
послание президента федеральному собранию в 2021 году
джо байден
в мире
россия
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова Владимира Путина об отношениях с Западом. В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что Россия будет асимметрично отвечать на любые провокации, угрожающие безопасности страны. При этом Путин подчеркнул, что Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Глава государства также предупредил лидеров других стран о "переходе красной черты", граница которой будет определяться Россией в каждом конкретном случае. "Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения", — предположил пользователь под ником Capucine. Он также добавил, что не понимает "постоянной ожесточенности против России". "Это прекрасная страна и ее жители очень близки нам и были нашими друзьями. Зачем всегда провоцировать русских, когда другие народы и лидеры намного опаснее и несправедливее?" — заключил читатель. Многие комментаторы также сравнили Путина с лидерами стран Европы."Наконец-то мы видим настоящего президента, который выполняет свои функции. Прав он или нет, но он защищает Россию. Это отличает его от европейских мямлей", — написал DDDAGI. Его позицию разделили и другие читатели Le Figaro. Кто-то из пользователей также выразил мнение, что в сложившейся в международных отношениях ситуации виноваты действия правительства США. Например, один из комментаторов подчеркнул сдержанность и дипломатическое хладнокровие в выступлениях Путина, который никогда не реагировал на "нелепые и истерические оскорбления" со стороны Джо Байдена и Хилари Клинтон.
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россия
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, джо байден, в мире, россия, владимир путин, москва, сша

"Его провоцируют". Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада

15:49 22.04.2021 (обновлено: 17:26 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали слова Владимира Путина об отношениях с Западом.
В ходе послания Федеральному собранию президент заявил, что Россия будет асимметрично отвечать на любые провокации, угрожающие безопасности страны. При этом Путин подчеркнул, что Москва хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Глава государства также предупредил лидеров других стран о "переходе красной черты", граница которой будет определяться Россией в каждом конкретном случае.
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"Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения", — предположил пользователь под ником Capucine.
Он также добавил, что не понимает "постоянной ожесточенности против России".
"Это прекрасная страна и ее жители очень близки нам и были нашими друзьями. Зачем всегда провоцировать русских, когда другие народы и лидеры намного опаснее и несправедливее?" — заключил читатель.
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Многие комментаторы также сравнили Путина с лидерами стран Европы.
"Наконец-то мы видим настоящего президента, который выполняет свои функции. Прав он или нет, но он защищает Россию. Это отличает его от европейских мямлей", — написал DDDAGI. Его позицию разделили и другие читатели Le Figaro.

"Путин прав в том, что он защищает интересы своей страны! Жаль, что у Европы нет достойного его собеседника! <…> И ни одна из великих европейских стран не имеет во главе масштабного лидера!" — согласился boubounet.

Кто-то из пользователей также выразил мнение, что в сложившейся в международных отношениях ситуации виноваты действия правительства США. Например, один из комментаторов подчеркнул сдержанность и дипломатическое хладнокровие в выступлениях Путина, который никогда не реагировал на "нелепые и истерические оскорбления" со стороны Джо Байдена и Хилари Клинтон.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуДжо БайденВ миреРоссияВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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