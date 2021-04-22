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Киев назвал слова Захаровой о мобилизации на Украине дезинформацией
Киев назвал слова Захаровой о мобилизации на Украине дезинформацией
Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко назвал "очередным примером дезинформации" слова официального представителя МИД России... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:59
2021-04-22T20:59
олег николенко
россия
мария захарова
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко назвал "очередным примером дезинформации" слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о всеобщей мобилизации на Украине.Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию."Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - цитирует Николенко агентство "Укринформ".Он подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".В конце марта парламент Украины принял президентский закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Такое решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Позже закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу он вступит в силу.Законом предлагается провести реформу в военных комиссариатах и превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Также предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.Документ предлагает усовершенствовать порядок воинского учета призывников, в том числе резервистов. В частности, появится автоматизированная система, которая даст возможность объединить этот электронный реестр военных с другими реестрами в государстве.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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олег николенко, россия, мария захарова, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Киев назвал слова Захаровой о мобилизации на Украине дезинформацией

20:59 22.04.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко назвал "очередным примером дезинформации" слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о всеобщей мобилизации на Украине.
Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию.
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"Высказывания представителей МИД РФ об объявлении "всеобщей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации. Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - цитирует Николенко агентство "Укринформ".
Он подчеркнул, что Россия является единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах".
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В конце марта парламент Украины принял президентский закон, который позволит в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов. Такое решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Позже закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу он вступит в силу.
Законом предлагается провести реформу в военных комиссариатах и превратить их в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Также предлагается создать учет по резервистам, и они должны будут посещать центры комплектации регулярно.
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Документ предлагает усовершенствовать порядок воинского учета призывников, в том числе резервистов. В частности, появится автоматизированная система, которая даст возможность объединить этот электронный реестр военных с другими реестрами в государстве.
 
Олег НиколенкоРоссияМария ЗахароваДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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