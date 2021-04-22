МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
15:44 22.04.2021 (обновлено: 22:26 22.04.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"...Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа ее — все так же создание образа врага в лице России, и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", — рассказала она.
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По словам Захаровой, "на это незамедлительно откликнулся Зеленский, он объявил всеобщую мобилизацию, <...> сюрреализм происходит".
"Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила официальный представитель МИД РФ.
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"Очевидно, что смысл всех этих действий заключается просто в одном: спасении неуклонно снижающегося рейтинга президента Зеленского и его партии. Прием не новый", — добавила она.