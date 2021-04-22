Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html
МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии
Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:44
2021-04-22T22:26
мария захарова
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
украина
в мире
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:180:2995:1865_1920x0_80_0_0_04d4ae7928a5ac87206d312ecd63ac14.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."...Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа ее — все так же создание образа врага в лице России, и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", — рассказала она.По словам Захаровой, "на это незамедлительно откликнулся Зеленский, он объявил всеобщую мобилизацию, &lt;...&gt; сюрреализм происходит"."Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила официальный представитель МИД РФ."Очевидно, что смысл всех этих действий заключается просто в одном: спасении неуклонно снижающегося рейтинга президента Зеленского и его партии. Прием не новый", — добавила она.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728332596.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_3390f9f7dbb6c98aebd61affca55c524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире, россия, киев

МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии

15:44 22.04.2021 (обновлено: 22:26 22.04.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"...Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа ее — все так же создание образа врага в лице России, и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", — рассказала она.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
По словам Захаровой, "на это незамедлительно откликнулся Зеленский, он объявил всеобщую мобилизацию, <...> сюрреализм происходит".
"Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила официальный представитель МИД РФ.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 00:59
В Госдуме оценили заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
"Очевидно, что смысл всех этих действий заключается просто в одном: спасении неуклонно снижающегося рейтинга президента Зеленского и его партии. Прием не новый", — добавила она.
 
Мария ЗахароваВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния