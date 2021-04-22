https://ria.ru/20210422/ukraina-1729480659.html

МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии

МИД прокомментировал заявления Украины о ядерном оружии

Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T15:44

2021-04-22T15:44

2021-04-22T22:26

мария захарова

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

украина

в мире

россия

киев

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев призывами разорвать дипломатические отношения с Россией и разместить в стране ядерное оружие стремится спасти неуклонно снижающийся рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."...Киев ведет активную кампанию по дезинформации, основа ее — все так же создание образа врага в лице России, и одним из примеров этой кампании стало заявление ряда депутатов Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" с призывом разорвать дипломатические отношения с нашей страной, провести призыв резервистов и разместить на Украине войска стран НАТО, включая ракетные", — рассказала она.По словам Захаровой, "на это незамедлительно откликнулся Зеленский, он объявил всеобщую мобилизацию, <...> сюрреализм происходит"."Совершенно непонятно, как это поможет остановить падение уровня жизни, стремительную деиндустриализацию, депопуляцию Украины", — отметила официальный представитель МИД РФ."Очевидно, что смысл всех этих действий заключается просто в одном: спасении неуклонно снижающегося рейтинга президента Зеленского и его партии. Прием не новый", — добавила она.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210415/oruzhie-1728332596.html

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мария захарова, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, украина, в мире, россия, киев