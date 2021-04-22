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https://ria.ru/20210422/ukraina-1729403251.html
Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины
Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины
Комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:55
2021-04-22T09:55
дмитрий кулеба
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сша
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КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие, сообщила посол в США Оксана Маркарова."Комитет по иностранным делам сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму… Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие", - написала Маркарова на своей странице в Facebook.Посол поблагодарила членов Комитета за принятие законопроекта. "Теперь ждем быстрое принятие законопроекта Конгрессом США", - добавил она.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
https://ria.ru/20210416/ssha-1728621011.html
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дмитрий кулеба, энтони блинкен, обсе, франк-вальтер штайнмайер, мид украины, москва, сша, украина, в мире

Комитет сената США поддержал увеличение военной помощи для Украины

09:55 22.04.2021
 
© Fotolia / W.ScottЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Fotolia / W.Scott
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КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие, сообщила посол в США Оксана Маркарова.
"Комитет по иностранным делам сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму… Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие", - написала Маркарова на своей странице в Facebook.
Военнослужащие армии США во время учения Rapid Trident-2019 во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 17:09
В Госдуме оценили заявление США о военном присутствии на Украине
Посол поблагодарила членов Комитета за принятие законопроекта. "Теперь ждем быстрое принятие законопроекта Конгрессом США", - добавил она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:14
США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
 
Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенОБСЕФранк-Вальтер ШтайнмайерМИД УкраиныМоскваСШАУкраинаВ мире
 
 
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