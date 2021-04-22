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Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией
Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией
Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:26
2021-04-22T00:39
россия
дмитрий кулеба
энтони блинкен
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москва
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Рейтер.Министр пояснил, что соответствующую просьбу он озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, средства РЭБ нужны Киеву, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых Москве с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует во конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.
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донецкая народная республика
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россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, донецкая народная республика, москва, оон, сша, украина, в мире

Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией

00:26 22.04.2021 (обновлено: 00:39 22.04.2021)
 
© Depositphotos / chrissiАнтена радара
Антена радара - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Depositphotos / chrissi
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Рейтер.
Министр пояснил, что соответствующую просьбу он озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, средства РЭБ нужны Киеву, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".
Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых Москве с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.
В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.
Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует во конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.
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РоссияДмитрий КулебаЭнтони БлинкенДонецкая Народная РеспубликаМоскваООНСШАУкраинаВ мире
 
 
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