https://ria.ru/20210422/ukraina-1729384652.html

Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией

Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией

Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T00:26

2021-04-22T00:26

2021-04-22T00:39

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Киев попросил у Вашингтона помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния Москве, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Рейтер.Министр пояснил, что соответствующую просьбу он озвучил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, средства РЭБ нужны Киеву, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых Москве с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.Кроме того, Москва неоднократно указывала на то, что не участвует во конфликте на востоке Украины, и выражала заинтересованность в том, чтобы Киев преодолел внутренний кризис.

https://ria.ru/20210421/sanktsii-1729377431.html

россия

донецкая народная республика

москва

сша

украина

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россия, дмитрий кулеба, энтони блинкен, донецкая народная республика, москва, оон, сша, украина, в мире