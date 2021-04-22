https://ria.ru/20210422/uchenye-1729460639.html

В Кремле не считают трагичной ситуацию с оттоком ученых

В Кремле не считают трагичной ситуацию с оттоком ученых

В Кремле не видят ничего трагичного в отъезде российских ученых из страны, так как это не всегда отток, а чаще миграция, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:10

2021-04-22T14:10

2021-04-22T14:51

россия

дмитрий песков

наука

образование - общество

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Кремле не видят ничего трагичного в отъезде российских ученых из страны, так как это не всегда отток, а чаще миграция, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал сообщения о том, что в последнее время отток ученых за границу возрос."Ученые — они абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где наиболее интересные проекты реализуются и где создаются наиболее комфортные условия", — сказал он.По словам Пескова, Россия в этом плане — участница очень конкурентной среды. При этом, напомнил пресс-секретарь, одни ученые уезжают, а другие, наоборот, возвращаются на родину. "Это такой двусторонний процесс, он абсолютно нормальный", — сказал он.Он подчеркнул, что это жесткая конкурентная среда. Но она должна быть комфортной для ученых, чтобы они могли реализовать свой талант, знания, потенциал."Именно государство обязано им создать эти условия. Или государство, или какие-то частные структуры. И да, Россия участвует в этой конкуренции", — заключил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

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россия, дмитрий песков, наука, образование - общество, общество