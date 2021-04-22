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Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве
Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:03
2021-04-22T13:03
россия
дмитрий песков
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время послания Федеральному собранию.Ранне президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва."Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь", - сказал журналистам Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, образование - общество, общество

Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве

13:03 22.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время послания Федеральному собранию.
Ранне президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва.
"Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь", - сказал журналистам Песков.
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