https://ria.ru/20210422/uchebnik-1729445930.html
Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве
Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:03
2021-04-22T13:03
2021-04-22T13:03
россия
дмитрий песков
владимир путин
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время послания Федеральному собранию.Ранне президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва."Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь", - сказал журналистам Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html
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