https://ria.ru/20210422/uchebnik-1729445930.html

Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве

Песков узнает, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:03

2021-04-22T13:03

2021-04-22T13:03

россия

дмитрий песков

владимир путин

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729291234_0:142:3388:2048_1920x0_80_0_0_b8b2d5117fa4fdc6b140fcbefd6b4010.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поинтересуется у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории шла речь во время послания Федеральному собранию.Ранне президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва."Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь", - сказал журналистам Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, образование - общество, общество