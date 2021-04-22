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Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров
Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров
Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:15
2021-04-22T20:15
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня."Двадцать первого апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров. Российскими перевозчиками выполнено 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Также выполнено 4 рейса по маршруту Стамбул - Москва турецкими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Сообщается также, что рейсы из Занзибара (Танзания) в Москву в этот день не выполнялись. Вывозные рейсы на данном направлении запланированы на 24 апреля и 25 апреля.Росавиация отмечает, что для авиапассажиров подготовлены специальные памятки о перевозках из Турции и Танзании.Добавляется, что оперштаб Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, в мире

Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров

20:15 22.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту "Внуково" в Москве
Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация.
Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.
"Двадцать первого апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров. Российскими перевозчиками выполнено 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Также выполнено 4 рейса по маршруту Стамбул - Москва турецкими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что рейсы из Занзибара (Танзания) в Москву в этот день не выполнялись. Вывозные рейсы на данном направлении запланированы на 24 апреля и 25 апреля.
Росавиация отмечает, что для авиапассажиров подготовлены специальные памятки о перевозках из Турции и Танзании.
Добавляется, что оперштаб Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
16:48Туризм
Организованные туристы вернутся из Турции и Танзании в Россию до 1 мая
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТурцияВ мире
 
 
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