https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729539686.html
Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров
Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров
Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T20:15
2021-04-22T20:15
2021-04-22T20:15
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня."Двадцать первого апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров. Российскими перевозчиками выполнено 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Также выполнено 4 рейса по маршруту Стамбул - Москва турецкими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Сообщается также, что рейсы из Занзибара (Танзания) в Москву в этот день не выполнялись. Вывозные рейсы на данном направлении запланированы на 24 апреля и 25 апреля.Росавиация отмечает, что для авиапассажиров подготовлены специальные памятки о перевозках из Турции и Танзании.Добавляется, что оперштаб Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме.
https://ria.ru/20210422/turisty-1729496649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, в мире