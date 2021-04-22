https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729539686.html

Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров

Из Турции в Россию за сутки вывезли около 4,6 тысячи пассажиров

Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T20:15

2021-04-22T20:15

2021-04-22T20:15

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиакомпании 21 апреля вывезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров, выполнив 20 рейсов, сообщила Росавиация.Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ранее решил ограничить авиасообщение РФ с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня."Двадцать первого апреля российские и турецкие авиакомпании перевезли из Турции в Россию около 4,6 тысячи пассажиров. Российскими перевозчиками выполнено 16 рейсов из Стамбула и Антальи в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Уфу и Казань. Также выполнено 4 рейса по маршруту Стамбул - Москва турецкими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.Сообщается также, что рейсы из Занзибара (Танзания) в Москву в этот день не выполнялись. Вывозные рейсы на данном направлении запланированы на 24 апреля и 25 апреля.Росавиация отмечает, что для авиапассажиров подготовлены специальные памятки о перевозках из Турции и Танзании.Добавляется, что оперштаб Росавиации продолжает свою деятельность в постоянном режиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, в мире