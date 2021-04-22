Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html
Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет защищать правду перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений в геноциде армян в 1915... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:52
2021-04-22T16:52
турция
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727962371_0:19:3276:1862_1920x0_80_0_0_10d964e1829fb280532d4d8ed6548701.jpg
АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет защищать правду перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений в геноциде армян в 1915 году на фоне новостей о его возможном признании со стороны президента США Джо Байдена.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад. Его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией."Президент сообщил, что Турция будет продолжать защищать правду против тех, кто лжет о так называемом "геноциде армян" и поддерживает эту клевету по политическим причинам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана по итогам заседания высшего консультативного совета, прошедшего в Анкаре под его председательством.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
https://ria.ru/20210422/priznanie-1729389237.html
https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727962371_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b48b6b62460679ec3c2de396dc0fb616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, сша, в мире

Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян

16:52 22.04.2021
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет защищать правду перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений в геноциде армян в 1915 году на фоне новостей о его возможном признании со стороны президента США Джо Байдена.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад. Его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 03:33
WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
"Президент сообщил, что Турция будет продолжать защищать правду против тех, кто лжет о так называемом "геноциде армян" и поддерживает эту клевету по политическим причинам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана по итогам заседания высшего консультативного совета, прошедшего в Анкаре под его председательством.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 15:09
Саркисян в письме Путину оценил роль России в признании геноцида армян
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
 
ТурцияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США восстановить инициативы по кибербезопасности
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния