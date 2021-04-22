https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729497697.html

Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян

Эрдоган назвал "лживыми" обвинения Турции в геноциде армян

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет защищать правду перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений в геноциде армян в 1915... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:52

2021-04-22T16:52

2021-04-22T16:52

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АНКАРА, 22 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет защищать правду перед лицом "лживых" и политически мотивированных обвинений в геноциде армян в 1915 году на фоне новостей о его возможном признании со стороны президента США Джо Байдена.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц сообщила, что Байден собирается официально признать геноцид армян в Османской империи более века назад. Его предшественник Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией."Президент сообщил, что Турция будет продолжать защищать правду против тех, кто лжет о так называемом "геноциде армян" и поддерживает эту клевету по политическим причинам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана по итогам заседания высшего консультативного совета, прошедшего в Анкаре под его председательством.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20210422/priznanie-1729389237.html

https://ria.ru/20210422/armeniya-1729474176.html

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турция, сша, в мире