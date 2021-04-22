CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ
12:04 22.04.2021 (обновлено: 15:01 22.04.2021)
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Как уточняет агентство, причиной стали закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Американские власти аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, но согласовали его с семью оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
По условиям программы Анкара брала на себя обязательство купить 100 самолетов пятого поколения и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из проекта.
24 марта, 14:48В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт
Турция и С-400
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
В начале апреля Белый дом ввел новые ограничительные меры против Анкары из-за покупки российских комплексов. Они коснулись управления по оборонной индустрии SSB и четырех работающих в них чиновников.
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