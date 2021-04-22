https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729430647.html

CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ

CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ

США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35, сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:04

2021-04-22T12:04

2021-04-22T15:01

мустафа варанк

с-400 «триумф»

министерство обороны сша

f-35

дания

норвегия

сша

в мире

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АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35, сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.Как уточняет агентство, причиной стали закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.Американские власти аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, но согласовали его с семью оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.По условиям программы Анкара брала на себя обязательство купить 100 самолетов пятого поколения и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из проекта.Турция и С-400Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.В начале апреля Белый дом ввел новые ограничительные меры против Анкары из-за покупки российских комплексов. Они коснулись управления по оборонной индустрии SSB и четырех работающих в них чиновников.

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

https://ria.ru/20210324/turtsiya-1602645629.html

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

дания

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа варанк, с-400 «триумф», министерство обороны сша, f-35, дания, норвегия, сша, в мире