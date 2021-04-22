Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729430647.html
CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ
CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ
США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35, сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:04
2021-04-22T15:01
мустафа варанк
с-400 «триумф»
министерство обороны сша
f-35
дания
норвегия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg
АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35, сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.Как уточняет агентство, причиной стали закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.Американские власти аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, но согласовали его с семью оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.По условиям программы Анкара брала на себя обязательство купить 100 самолетов пятого поколения и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из проекта.Турция и С-400Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.В начале апреля Белый дом ввел новые ограничительные меры против Анкары из-за покупки российских комплексов. Они коснулись управления по оборонной индустрии SSB и четырех работающих в них чиновников.
https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html
https://ria.ru/20210324/turtsiya-1602645629.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
дания
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:170:1581:1356_1920x0_80_0_0_e27ff02f3218456051c5bc192a1d601b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мустафа варанк, с-400 «триумф», министерство обороны сша, f-35, дания, норвегия, сша, в мире

CША уведомили Турцию об исключении из программы F-35, сообщили СМИ

12:04 22.04.2021 (обновлено: 15:01 22.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 апр — РИА Новости. США уведомили Турцию об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35, сообщает Anadolu со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как уточняет агентство, причиной стали закупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 17:02
В США назвали "кошмаром НАТО" возможное появление Су-57 в Турции
Американские власти аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, но согласовали его с семью оставшимися партнерами по проекту — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
По условиям программы Анкара брала на себя обязательство купить 100 самолетов пятого поколения и участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то что США исключили ее из проекта.
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:48
В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Турция и С-400

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Он также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, санкции США против Турции из-за покупки ЗРК еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
В начале апреля Белый дом ввел новые ограничительные меры против Анкары из-за покупки российских комплексов. Они коснулись управления по оборонной индустрии SSB и четырех работающих в них чиновников.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
Мустафа ВаранкС-400 «Триумф»Министерство обороны СШАF-35ДанияНорвегияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США обменяться гарантиями взаимного невмешательства
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния