https://ria.ru/20210422/tula-1729515687.html

Женщина и ребенок погибли после отравления угарным газом под Тулой

Женщина и ребенок погибли после отравления угарным газом под Тулой

Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 21-летней жительницы Тульской области и ее пятимесячного ребенка, предположительно, от отравления... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:09

2021-04-22T18:09

россия

богородицк

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью 21-летней жительницы Тульской области и ее пятимесячного ребенка, предположительно, от отравления угарным газом, сообщило СУСК России по региону."Днем 22 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов на улице Спортивная города Богородицк тел проживавших там 21-летней женщины и пятимесячного ребенка… По предварительным данным, тела обнаружил вернувшийся домой глава семьи. Предположительная причина смерти – отравление угарным газом", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).По факту произошедшего начала проверку прокуратура. "В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210414/lipetsk-1728324957.html

россия

богородицк

тульская область

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россия, богородицк, тульская область, происшествия