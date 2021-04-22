https://ria.ru/20210422/terrorizm-1729426732.html

В МИД заявили о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом

В МИД заявили о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом

США свели к минимуму взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом и криминалом, а последние санкции не добавляют оптимизма и на перспективы такого... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:42

2021-04-22T11:42

2021-04-22T11:42

россия

джон салливан

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США свели к минимуму взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом и криминалом, а последние санкции не добавляют оптимизма и на перспективы такого сотрудничества в будущем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Наше взаимодействие с США на антитеррористическом треке, а также прямое общение правоохранительных органов сведено к минимуму в первую очередь по вине американской стороны", - сказал он на вопрос, повлияет ли принятое США решение о высылке 10 сотрудников посольства России на сотрудничество Москвы и Вашингтона по антитеррору и на перспективы налаживания взаимодействия правоохранительных органов.Дипломат обратил внимание на то, что "все российские предложения наталкиваются на нежелание американцев вести профессиональный разговор с нами на основе равноправия и взаимного учета интересов"."Как результат – приостановлена работа группы по противодействию терроризму, игнорируется наша инициатива создания рабочей группы по кибербезопасности, вместо использования двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года американские правоохранительные органы продолжают аресты и даже прямые похищения граждан России в третьих странах и т.д.", - пояснил замглавы МИД России. Он добавил, что "в итоге, имеющиеся проблемы не снимаются – множатся новые".Замглавы российского МИД добавил, что, "безусловно, очередная антироссийская "санкционная волна", включая высылку десяти сотрудников посольства России в США, не добавляет оптимизма в плане оценки перспектив дальнейшего взаимодействия с американской стороной по линии правоохранительных органов"."Вместе с тем, и в Вашингтоне об этом знают, со своей стороны к такому разговору готовы", - заключил он.Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости в январе заявлял, что Россия надеется на возобновление консультаций по антитеррору.Он напоминал, что в 2018 году после договоренности президентов двух стран был возобновлен российско-американский диалог по контртеррору на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в 2019 году состоялись две экспертные встречи. Однако в 2020 году таких контактов не было.В свою очередь посол США в Москве Джон Салливан в январе говорил, что несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Накануне Россия вручила США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html

https://ria.ru/20210419/pretenzii-1728871852.html

https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728999580.html

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россия, джон салливан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, москва, сша, в мире