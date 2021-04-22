Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/terrorizm-1729426732.html
В МИД заявили о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом
В МИД заявили о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом
США свели к минимуму взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом и криминалом, а последние санкции не добавляют оптимизма и на перспективы такого... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:42
2021-04-22T11:42
россия
джон салливан
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
анатолий антонов
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d88bc5eddbb8443e90b46e90f2295c.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США свели к минимуму взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом и криминалом, а последние санкции не добавляют оптимизма и на перспективы такого сотрудничества в будущем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Наше взаимодействие с США на антитеррористическом треке, а также прямое общение правоохранительных органов сведено к минимуму в первую очередь по вине американской стороны", - сказал он на вопрос, повлияет ли принятое США решение о высылке 10 сотрудников посольства России на сотрудничество Москвы и Вашингтона по антитеррору и на перспективы налаживания взаимодействия правоохранительных органов.Дипломат обратил внимание на то, что "все российские предложения наталкиваются на нежелание американцев вести профессиональный разговор с нами на основе равноправия и взаимного учета интересов"."Как результат – приостановлена работа группы по противодействию терроризму, игнорируется наша инициатива создания рабочей группы по кибербезопасности, вместо использования двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года американские правоохранительные органы продолжают аресты и даже прямые похищения граждан России в третьих странах и т.д.", - пояснил замглавы МИД России. Он добавил, что "в итоге, имеющиеся проблемы не снимаются – множатся новые".Замглавы российского МИД добавил, что, "безусловно, очередная антироссийская "санкционная волна", включая высылку десяти сотрудников посольства России в США, не добавляет оптимизма в плане оценки перспектив дальнейшего взаимодействия с американской стороной по линии правоохранительных органов"."Вместе с тем, и в Вашингтоне об этом знают, со своей стороны к такому разговору готовы", - заключил он.Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости в январе заявлял, что Россия надеется на возобновление консультаций по антитеррору.Он напоминал, что в 2018 году после договоренности президентов двух стран был возобновлен российско-американский диалог по контртеррору на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в 2019 году состоялись две экспертные встречи. Однако в 2020 году таких контактов не было.В свою очередь посол США в Москве Джон Салливан в январе говорил, что несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.Накануне Россия вручила США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html
https://ria.ru/20210419/pretenzii-1728871852.html
https://ria.ru/20210419/sanktsii-1728999580.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601967749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2b31c477dacece9a76904a5ceae5791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джон салливан, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, москва, сша, в мире

В МИД заявили о нежелании США сотрудничать в борьбе с терроризмом

11:42 22.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США свели к минимуму взаимодействие с Россией в борьбе с терроризмом и криминалом, а последние санкции не добавляют оптимизма и на перспективы такого сотрудничества в будущем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Наше взаимодействие с США на антитеррористическом треке, а также прямое общение правоохранительных органов сведено к минимуму в первую очередь по вине американской стороны", - сказал он на вопрос, повлияет ли принятое США решение о высылке 10 сотрудников посольства России на сотрудничество Москвы и Вашингтона по антитеррору и на перспективы налаживания взаимодействия правоохранительных органов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 00:32
Госсекретарь США заявил о "новом театре конфликта" с Россией в Арктике
Дипломат обратил внимание на то, что "все российские предложения наталкиваются на нежелание американцев вести профессиональный разговор с нами на основе равноправия и взаимного учета интересов".
"Как результат – приостановлена работа группы по противодействию терроризму, игнорируется наша инициатива создания рабочей группы по кибербезопасности, вместо использования двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года американские правоохранительные органы продолжают аресты и даже прямые похищения граждан России в третьих странах и т.д.", - пояснил замглавы МИД России. Он добавил, что "в итоге, имеющиеся проблемы не снимаются – множатся новые".
Замглавы российского МИД добавил, что, "безусловно, очередная антироссийская "санкционная волна", включая высылку десяти сотрудников посольства России в США, не добавляет оптимизма в плане оценки перспектив дальнейшего взаимодействия с американской стороной по линии правоохранительных органов".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 08:16
Володин спрогнозировал новые "претензии" США к России
"Вместе с тем, и в Вашингтоне об этом знают, со своей стороны к такому разговору готовы", - заключил он.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости в январе заявлял, что Россия надеется на возобновление консультаций по антитеррору.
Он напоминал, что в 2018 году после договоренности президентов двух стран был возобновлен российско-американский диалог по контртеррору на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в 2019 году состоялись две экспертные встречи. Однако в 2020 году таких контактов не было.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 19:52
Рейтинговые агентства оценили влияние новых санкций США на Россию
В свою очередь посол США в Москве Джон Салливан в январе говорил, что несмотря на отсутствие открытого диалога РФ и США по борьбе с терроризмом, Вашингтон готов предоставлять Москве информацию для предотвращения терактов.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран.
Накануне Россия вручила США ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства в Москве персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.
 
РоссияДжон СалливанОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Анатолий АнтоновМоскваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США обменяться гарантиями взаимного невмешательства
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния