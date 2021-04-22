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Организатор взрыва в метро Нью-Йорка получил пожизненный срок
Организатор взрыва в метро Нью-Йорка получил пожизненный срок
Организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла получил пожизненный срок, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:39
2021-04-22T18:39
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла получил пожизненный срок, сообщил телеканал ABC.Теракт был совершен от имени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*."Это было умышленное, тщательно спланированное нападение. Обвиняемый был готов отдать жизнь и жизнь других людей вокруг него за это дело", - заявила помощник федерального прокурора Ребека Доналески.Улла заявил в суде, что "глубоко сожалеет" о содеянном и извинился перед городом Нью-Йорком, правоохранительными органами и всей Америкой.Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря 2017 года. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам подозреваемый и еще три человека, которые получили незначительные телесные повреждения.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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нью-йорк (город), сша, в мире

Организатор взрыва в метро Нью-Йорка получил пожизненный срок

18:39 22.04.2021
 
© РИА Новости / Ольга ДенисоваПолицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017
Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Ольга Денисова
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла получил пожизненный срок, сообщил телеканал ABC.
Теракт был совершен от имени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.
"Это было умышленное, тщательно спланированное нападение. Обвиняемый был готов отдать жизнь и жизнь других людей вокруг него за это дело", - заявила помощник федерального прокурора Ребека Доналески.
Улла заявил в суде, что "глубоко сожалеет" о содеянном и извинился перед городом Нью-Йорком, правоохранительными органами и всей Америкой.
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Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря 2017 года. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам подозреваемый и еще три человека, которые получили незначительные телесные повреждения.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
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