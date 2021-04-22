https://ria.ru/20210422/terakt-1729523193.html
Организатор взрыва в метро Нью-Йорка получил пожизненный срок
Организатор взрыва в метро Нью-Йорка получил пожизненный срок
Организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла получил пожизненный срок, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T18:39
2021-04-22T18:39
2021-04-22T18:39
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Организатор взрыва в метро Нью-Йорка в 2017 году Акайед Улла получил пожизненный срок, сообщил телеканал ABC.Теракт был совершен от имени запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*."Это было умышленное, тщательно спланированное нападение. Обвиняемый был готов отдать жизнь и жизнь других людей вокруг него за это дело", - заявила помощник федерального прокурора Ребека Доналески.Улла заявил в суде, что "глубоко сожалеет" о содеянном и извинился перед городом Нью-Йорком, правоохранительными органами и всей Америкой.Улла организовал взрыв в оживленном подземном переходе метро на Манхэттене 11 декабря 2017 года. В результате взрыва самодельного устройства пострадал сам подозреваемый и еще три человека, которые получили незначительные телесные повреждения.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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