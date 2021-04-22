https://ria.ru/20210422/teplo-1729390772.html
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Москвичам стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T06:10
2021-04-22T06:10
2021-04-22T06:10
россия
татьяна позднякова
погода
москва
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общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москвичам стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По прогнозу специалиста, в ближайшие две недели в Москве будет стоять холодная погода.Синоптик отметила, что пониженные температуры до конца апреля будут сопровождаться дождями, в начале мая также ожидаются осадки.Позднякова предупредила, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
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