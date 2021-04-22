Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/teplo-1729390772.html
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло
Москвичам стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T06:10
2021-04-22T06:10
россия
татьяна позднякова
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_57e13208cb5edec255b015bc60f152db.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москвичам стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.По прогнозу специалиста, в ближайшие две недели в Москве будет стоять холодная погода.Синоптик отметила, что пониженные температуры до конца апреля будут сопровождаться дождями, в начале мая также ожидаются осадки.Позднякова предупредила, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729211468_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_6ecc9292ca34ac625cd6327002b9e663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна позднякова, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

06:10 22.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Москвичам стоит ожидать возращения тепла не ранее 5 мая, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По прогнозу специалиста, в ближайшие две недели в Москве будет стоять холодная погода.
"Скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается", — пояснила Позднякова.
Синоптик отметила, что пониженные температуры до конца апреля будут сопровождаться дождями, в начале мая также ожидаются осадки.

"До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни — дожди различной интенсивности. <...> Завтра (22 апреля. — Прим. ред.) у нас будет около 7-9 градусов, в последующие дни температура будет около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса", — уточнила метеоролог.

Позднякова предупредила, что 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.
Цветение сирени - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 15:36
Синоптики рассказали о погоде в мае
 
РоссияТатьяна ПоздняковаПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США обменяться гарантиями взаимного невмешательства
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния