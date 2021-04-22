Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

"До конца апреля редкий день у нас будет без дождя, практически во все дни — дожди различной интенсивности. <...> Завтра (22 апреля. — Прим. ред.) у нас будет около 7-9 градусов, в последующие дни температура будет около 10 градусов. Температура воздуха в начале следующей недели будет ниже климатической нормы на 2-3 градуса", — уточнила метеоролог.