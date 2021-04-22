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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/teatr-1729551315.html
Бутусов, Трибунцев получили "Золотые маски" за драматические спектакли
Бутусов, Трибунцев получили "Золотые маски" за драматические спектакли
Юрий Бутусов стал лучшим драматическим режиссером по версии "Золотой маски". Его наградили за спектакль "Пер Гюнт" Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:13
2021-04-22T22:13
культура
тимофей трибунцев
театр
новости культуры
зарядье
юрий бутусов
музей москвы
театр наций
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юрий Бутусов стал лучшим драматическим режиссером по версии "Золотой маски". Его наградили за спектакль "Пер Гюнт" Театра имени Вахтангова."Сказка про последнего ангела" Театра Наций стала лауреатом "Золотой маски" как "Лучший спектакль в драме".За драматическую постановку в малой форме награду получил проект "Пиноккио. Театр", (Электротеатр Станиславский). Его также отметили за работу по костюмам (Анастасия Нефедова).Тимофей Трибунцев получил "Золотую маску" за главную роль в "Борисе" (Проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы). Анна Антонова стала лучшей актрисой за роль в постановке "Экстремалы" (Чехов-центр", Южно-Сахалинск).За роли второго плана отметили Людмилу Гаврилову (сыграла сразу четыре партии в постановке "Петровы в гриппе", "Гоголь-центра") и Тимофея Мамлина (Ипполит в "Идиоте" театра "Старый дом" Новосибирска).Лучшей работой драматурга назвали "5 mm/h" Дины Сафиной (Творческая лаборатория "Угол", Казань).Также "Петровы в гриппе" отметили за работу художника по свету (Иван Виноградов), а лучшей работой художника в драме признали "Занос" театра "Практика" и Мастерской Брусникина (Полина Бахтина).Церемония награждения победителей проходит в концертном зале "Зарядье".
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тимофей трибунцев, театр, новости культуры, зарядье, юрий бутусов, музей москвы, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска", южно-сахалинск, новосибирск

Бутусов, Трибунцев получили "Золотые маски" за драматические спектакли

22:13 22.04.2021
 
© Фото : Ира Полярная Сцена из спектакля "Сказка про последнего ангела"
Сцена из спектакля Сказка про последнего ангела - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Ира Полярная
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юрий Бутусов стал лучшим драматическим режиссером по версии "Золотой маски". Его наградили за спектакль "Пер Гюнт" Театра имени Вахтангова.
"Сказка про последнего ангела" Театра Наций стала лауреатом "Золотой маски" как "Лучший спектакль в драме".
© Фото : пресс-служба театра ВахтанговаСпектакль "Пер Гюнт"
Спектакль Пер Гюнт - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : пресс-служба театра Вахтангова
Спектакль "Пер Гюнт"
За драматическую постановку в малой форме награду получил проект "Пиноккио. Театр", (Электротеатр Станиславский). Его также отметили за работу по костюмам (Анастасия Нефедова).
Тимофей Трибунцев получил "Золотую маску" за главную роль в "Борисе" (Проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы). Анна Антонова стала лучшей актрисой за роль в постановке "Экстремалы" (Чехов-центр", Южно-Сахалинск).
За роли второго плана отметили Людмилу Гаврилову (сыграла сразу четыре партии в постановке "Петровы в гриппе", "Гоголь-центра") и Тимофея Мамлина (Ипполит в "Идиоте" театра "Старый дом" Новосибирска).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Борис" в постановке режиссера Дмитрия Крымова

Премьера спектакля Борис
1 из 3

Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Борис" в постановке режиссера Дмитрия Крымова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : Ира ПолярнаяСцена из спектакля "Петровы в гриппе"
Сцена из спектакля Петровы в гриппе
2 из 3
Сцена из спектакля "Петровы в гриппе"
© Фото : Ира Полярная
© Фото : АНО "Фестиваль "Золотая маска"Сцена из спектакля "Идиот"
Сцена из спектакля Идиот
3 из 3
Сцена из спектакля "Идиот"
© Фото : АНО "Фестиваль "Золотая маска"
1 из 3

Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова в сцене из спектакля "Борис" в постановке режиссера Дмитрия Крымова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3
Сцена из спектакля "Петровы в гриппе"
© Фото : Ира Полярная
3 из 3
Сцена из спектакля "Идиот"
© Фото : АНО "Фестиваль "Золотая маска"
Лучшей работой драматурга назвали "5 mm/h" Дины Сафиной (Творческая лаборатория "Угол", Казань).
Также "Петровы в гриппе" отметили за работу художника по свету (Иван Виноградов), а лучшей работой художника в драме признали "Занос" театра "Практика" и Мастерской Брусникина (Полина Бахтина).
Церемония награждения победителей проходит в концертном зале "Зарядье".
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
Вчера, 20:39Культура
"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту
 
КультураТимофей ТрибунцевТеатрНовости культурыЗарядьеЮрий БутусовМузей МосквыТеатр нацийТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Южно-СахалинскНовосибирск
 
 
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