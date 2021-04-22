https://ria.ru/20210422/teatr-1729551315.html

Бутусов, Трибунцев получили "Золотые маски" за драматические спектакли

Бутусов, Трибунцев получили "Золотые маски" за драматические спектакли

Юрий Бутусов стал лучшим драматическим режиссером по версии "Золотой маски". Его наградили за спектакль "Пер Гюнт" Театра имени Вахтангова. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:13

2021-04-22T22:13

2021-04-22T22:13

культура

тимофей трибунцев

театр

новости культуры

зарядье

юрий бутусов

музей москвы

театр наций

театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Юрий Бутусов стал лучшим драматическим режиссером по версии "Золотой маски". Его наградили за спектакль "Пер Гюнт" Театра имени Вахтангова."Сказка про последнего ангела" Театра Наций стала лауреатом "Золотой маски" как "Лучший спектакль в драме".За драматическую постановку в малой форме награду получил проект "Пиноккио. Театр", (Электротеатр Станиславский). Его также отметили за работу по костюмам (Анастасия Нефедова).Тимофей Трибунцев получил "Золотую маску" за главную роль в "Борисе" (Проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы). Анна Антонова стала лучшей актрисой за роль в постановке "Экстремалы" (Чехов-центр", Южно-Сахалинск).За роли второго плана отметили Людмилу Гаврилову (сыграла сразу четыре партии в постановке "Петровы в гриппе", "Гоголь-центра") и Тимофея Мамлина (Ипполит в "Идиоте" театра "Старый дом" Новосибирска).Лучшей работой драматурга назвали "5 mm/h" Дины Сафиной (Творческая лаборатория "Угол", Казань).Также "Петровы в гриппе" отметили за работу художника по свету (Иван Виноградов), а лучшей работой художника в драме признали "Занос" театра "Практика" и Мастерской Брусникина (Полина Бахтина).Церемония награждения победителей проходит в концертном зале "Зарядье".

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тимофей трибунцев, театр, новости культуры, зарядье, юрий бутусов, музей москвы, театр наций, театральный фестиваль "золотая маска", южно-сахалинск, новосибирск