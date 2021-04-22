https://ria.ru/20210422/teatr-1729541528.html

"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту

"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту

Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски". РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-22T20:39

2021-04-22T20:39

2021-04-23T00:09

культура

театр

зарядье

дмитрий черняков

большой театр

театральный фестиваль "золотая маска"

екатеринбург

барнаул

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски".Она стала лучшим спектаклем, также ее отметили за работу режиссера Дмитрия Чернякова и артистов (Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов).Лучшим дирижером стал Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).Ранее в ходе церемонии также наградили спектакли, созданные в стиле оперетты или мюзикла. Главную награду получил "Фома" Музыкального театра из Новосибирска. Эту же рок-постановку отметили за мужскую роль (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей назвали Марию Евтееву (роль Маши в "Капитанской дочке" Алтайского музыкального театра Барнаула).Лучшим режиссером в этой категории стал Дмитрий Белов ("Сильва" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга).Композитор Дмитрий Курляндский и художник Степан Лукьянов награждены за спектакль "Октавия. Трепанация" Электротеатра.Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".

https://ria.ru/20200214/1564667863.html

https://ria.ru/20210422/balet-1729539969.html

екатеринбург

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театр, зарядье, дмитрий черняков, большой театр, театральный фестиваль "золотая маска", екатеринбург, барнаул