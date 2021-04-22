"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски".Она стала лучшим спектаклем, также ее отметили за работу режиссера Дмитрия Чернякова и артистов (Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов).Лучшим дирижером стал Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).Ранее в ходе церемонии также наградили спектакли, созданные в стиле оперетты или мюзикла. Главную награду получил "Фома" Музыкального театра из Новосибирска. Эту же рок-постановку отметили за мужскую роль (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей назвали Марию Евтееву (роль Маши в "Капитанской дочке" Алтайского музыкального театра Барнаула).Лучшим режиссером в этой категории стал Дмитрий Белов ("Сильва" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга).Композитор Дмитрий Курляндский и художник Степан Лукьянов награждены за спектакль "Октавия. Трепанация" Электротеатра.Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".
Лучшим дирижером стал Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).
Ранее в ходе церемонии также наградили спектакли, созданные в стиле оперетты или мюзикла. Главную награду получил "Фома" Музыкального театра из Новосибирска. Эту же рок-постановку отметили за мужскую роль (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей назвали Марию Евтееву (роль Маши в "Капитанской дочке" Алтайского музыкального театра Барнаула).
Лучшим режиссером в этой категории стал Дмитрий Белов ("Сильва" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга).
Композитор Дмитрий Курляндский и художник Степан Лукьянов награждены за спектакль "Октавия. Трепанация" Электротеатра.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.