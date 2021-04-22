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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/teatr-1729541528.html
"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту
"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту
Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски". РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-22T20:39
2021-04-23T00:09
культура
театр
зарядье
дмитрий черняков
большой театр
театральный фестиваль "золотая маска"
екатеринбург
барнаул
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски".Она стала лучшим спектаклем, также ее отметили за работу режиссера Дмитрия Чернякова и артистов (Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов).Лучшим дирижером стал Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).Ранее в ходе церемонии также наградили спектакли, созданные в стиле оперетты или мюзикла. Главную награду получил "Фома" Музыкального театра из Новосибирска. Эту же рок-постановку отметили за мужскую роль (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей назвали Марию Евтееву (роль Маши в "Капитанской дочке" Алтайского музыкального театра Барнаула).Лучшим режиссером в этой категории стал Дмитрий Белов ("Сильва" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга).Композитор Дмитрий Курляндский и художник Степан Лукьянов награждены за спектакль "Октавия. Трепанация" Электротеатра.Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".
https://ria.ru/20200214/1564667863.html
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театр, зарядье, дмитрий черняков, большой театр, театральный фестиваль "золотая маска", екатеринбург, барнаул

"Садко" и "Фома" получили "Золотые маски" за оперу и оперетту

20:39 22.04.2021 (обновлено: 00:09 23.04.2021)
 
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов Сцена из оперы "Садко" в Большом театре
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Опера "Садко" Большого театра получила четыре "Золотые маски".
Она стала лучшим спектаклем, также ее отметили за работу режиссера Дмитрия Чернякова и артистов (Екатерина Семенчук и Нажмиддин Мавлянов).
Сцена из оперы Садко в Большом театре - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
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Лучшим дирижером стал Кристофер Мулдс ("Дидона и Эней", Большой театр).
Ранее в ходе церемонии также наградили спектакли, созданные в стиле оперетты или мюзикла. Главную награду получил "Фома" Музыкального театра из Новосибирска. Эту же рок-постановку отметили за мужскую роль (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей назвали Марию Евтееву (роль Маши в "Капитанской дочке" Алтайского музыкального театра Барнаула).
Лучшим режиссером в этой категории стал Дмитрий Белов ("Сильва" Театра музыкальной комедии Екатеринбурга).
Композитор Дмитрий Курляндский и художник Степан Лукьянов награждены за спектакль "Октавия. Трепанация" Электротеатра.
© Фото : Andrey BezukladnikovСцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
Сцена из спектакля Октавия. Трепанация
1 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
© Фото : Andrey BezukladnikovСцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
Сцена из спектакля Октавия. Трепанация
2 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
© Фото : Andrey BezukladnikovСцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
Сцена из спектакля Октавия. Трепанация
3 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
1 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
2 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
3 из 3
Сцена из спектакля "Октавия. Трепанация"
© Фото : Andrey Bezukladnikov
Церемония награждения победителей проходит в четверг в концертном зале "Зарядье".
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КультураТеатрЗарядьеДмитрий ЧерняковБольшой театрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"ЕкатеринбургБарнаул
 
 
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