https://ria.ru/20210422/tailand-1729293969.html

В Таиланде пытаются спасти уникальный остров Джеймса Бонда

В Таиланде пытаются спасти уникальный остров Джеймса Бонда

В Таиланде острову Ко Тапу, больше известному как остров Джеймса Бонда, угрожает разрушение, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T02:14

2021-04-22T02:14

2021-04-22T02:14

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новости - туризм

остров

таиланд

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Таиланде острову Ко Тапу, больше известному как остров Джеймса Бонда, угрожает разрушение, сообщает газета "Новости Пхукета". Специалисты сейчас изучают характер эрозии основания уникальной природной достопримечательности, чтобы не допустить ее уничтожения. Этот остров, возвышающийся над водами залива Пханг-Нга, в обычные годы привлекал большое число туристов. Среди прочего скалу прославило то, что она снималась в фильме "Человек с золотым пистолетом", за что и получила прозвище острова Джеймса Бонда.Его состояние изучил и министр природных ресурсов и окружающей среды (MNRE) Таиланда Варавут Силпа-Арча. Уже собрана команда специалистов для выполнения миссии "Спасти Ко Тапу", ее первичная задача – оценка риска обрушения знаменитой скалы. Также в настоящий момент проводится "геотехническое исследование" степени эрозии."После сбора данных команда проведет анализ и сформирует первые рекомендации относительно действий, которые могли бы укрепить основание скалы и повысить его стабильность без ущерба пейзажу", – сказал генеральный секретарь MNRE Соммай Течаван. По словам специалистов, от разрушительного воздействия волн основание скалы должны уберечь "инженерные технологии в сфере фундаментов".

https://ria.ru/20210419/zelandiya-1728367064.html

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новости - туризм, остров, таиланд