https://ria.ru/20210422/swift-1729400171.html

Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT

Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT

Заявление Украины об отключении России от SWIFT - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:30

2021-04-22T09:30

2021-04-22T09:46

дмитрий кулеба

евросоюз

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россия

swift

константин косачев

украина

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявление Украины об отключении России от SWIFT - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом - это нагнетание антироссийской истерии. Евросоюзу не нужны украинские сельхозпродукты и украинские рабочие руки, а передовых украинских станков или лекарств, как известно, местная экономика давно не производит", - сказал сенатор.Он отметил, что до последнего времени была ещё транзитная тема по российскому газу в страны ЕС через украинскую территорию, но и она в обозримом будущем может существенно утратить свою актуальность."Очередное заявление господина Кулебы - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт - русофобию", - подчеркнул Косачев.По его словам, спрос на этот продукт в ЕС, к сожалению, есть, и он весьма высок. Но не только и не столько таким спросом должны определяться отношения ЕС с Россией. "В них должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм. С российской стороны и то, и другое совершено точно есть, и именно об этом говорил вчера в послании президент России", - заключил политик.

https://ria.ru/20210322/swift-1602293036.html

https://ria.ru/20210405/swift-1604223374.html

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дмитрий кулеба, евросоюз, москва, россия, swift, константин косачев, украина, в мире