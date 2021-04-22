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Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT
Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT
Заявление Украины об отключении России от SWIFT - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:30
2021-04-22T09:46
дмитрий кулеба
евросоюз
москва
россия
swift
константин косачев
украина
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявление Украины об отключении России от SWIFT - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом - это нагнетание антироссийской истерии. Евросоюзу не нужны украинские сельхозпродукты и украинские рабочие руки, а передовых украинских станков или лекарств, как известно, местная экономика давно не производит", - сказал сенатор.Он отметил, что до последнего времени была ещё транзитная тема по российскому газу в страны ЕС через украинскую территорию, но и она в обозримом будущем может существенно утратить свою актуальность."Очередное заявление господина Кулебы - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт - русофобию", - подчеркнул Косачев.По его словам, спрос на этот продукт в ЕС, к сожалению, есть, и он весьма высок. Но не только и не столько таким спросом должны определяться отношения ЕС с Россией. "В них должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм. С российской стороны и то, и другое совершено точно есть, и именно об этом говорил вчера в послании президент России", - заключил политик.
https://ria.ru/20210322/swift-1602293036.html
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дмитрий кулеба, евросоюз, москва, россия, swift, константин косачев, украина, в мире

Косачев оценил призыв Украины отключить Россию от SWIFT

09:30 22.04.2021 (обновлено: 09:46 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявление Украины об отключении России от SWIFT - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Единственный товар, который производит Украина в отношениях с Евросоюзом - это нагнетание антироссийской истерии. Евросоюзу не нужны украинские сельхозпродукты и украинские рабочие руки, а передовых украинских станков или лекарств, как известно, местная экономика давно не производит", - сказал сенатор.
Он отметил, что до последнего времени была ещё транзитная тема по российскому газу в страны ЕС через украинскую территорию, но и она в обозримом будущем может существенно утратить свою актуальность.
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"Очередное заявление господина Кулебы - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт - русофобию", - подчеркнул Косачев.
По его словам, спрос на этот продукт в ЕС, к сожалению, есть, и он весьма высок. Но не только и не столько таким спросом должны определяться отношения ЕС с Россией. "В них должен сохраняться и здравый смысл, и профессионализм. С российской стороны и то, и другое совершено точно есть, и именно об этом говорил вчера в послании президент России", - заключил политик.
 
Дмитрий КулебаЕвросоюзМоскваРоссияSWIFTКонстантин КосачевУкраинаВ мире
 
 
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