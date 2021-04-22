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Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT
Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT
Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:42
2021-04-22T01:49
россия
дмитрий кулеба
swift
дмитрий песков
москва
украина
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Замглавы МИД РФ ранее заявил РИА Новости, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но если ее отключат, будет задействовать другие системы и возможности.Как заявил Кулеба в интервью агентству Рейтер, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность "запретить доступ России к SWIFT".Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
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россия, дмитрий кулеба, swift, дмитрий песков, москва, украина, в мире

Глава МИД Украины Кулеба призвал ЕС отключить Россию от SWIFT

00:42 22.04.2021 (обновлено: 01:49 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Замглавы МИД РФ ранее заявил РИА Новости, что Россия пока не отказывается от международной системы SWIFT, но если ее отключат, будет задействовать другие системы и возможности.
Как заявил Кулеба в интервью агентству Рейтер, он призвал на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник рассмотреть возможность "запретить доступ России к SWIFT".
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:00
"Наказать Москву": что будет после отключения России от SWIFT
 
РоссияДмитрий КулебаSWIFTДмитрий ПесковМоскваУкраинаВ мире
 
 
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