https://ria.ru/20210422/svpd-1729385280.html

В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном

В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном

На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T00:39

2021-04-22T00:39

2021-04-22T00:39

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вашингтон

вена

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.По его словам, переговоры, вероятно, будут "многораундовыми"."Ситуация не радикально другая по сравнению с тем, что было в конце первого раунда", - уточнил он."Мы еще не близки к окончанию …, остается много трудностей, которые нужно преодолеть", - сказал представитель госдепа.

https://ria.ru/20210419/sdelka-1728881678.html

вашингтон

вена

иран

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон, вена, иран, сша, в мире