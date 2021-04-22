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В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном
В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном
На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:39
2021-04-22T00:39
2021-04-22T00:39
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вашингтон
вена
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.По его словам, переговоры, вероятно, будут "многораундовыми"."Ситуация не радикально другая по сравнению с тем, что было в конце первого раунда", - уточнил он."Мы еще не близки к окончанию …, остается много трудностей, которые нужно преодолеть", - сказал представитель госдепа.
https://ria.ru/20210419/sdelka-1728881678.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон, вена, иран, сша, в мире