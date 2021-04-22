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В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном
В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном
На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T00:39
2021-04-22T00:39
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вашингтон
вена
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.По его словам, переговоры, вероятно, будут "многораундовыми"."Ситуация не радикально другая по сравнению с тем, что было в конце первого раунда", - уточнил он."Мы еще не близки к окончанию …, остается много трудностей, которые нужно преодолеть", - сказал представитель госдепа.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон, вена, иран, сша, в мире

В Госдепе оценили вероятность возвращения к СВПД с Ираном

00:39 22.04.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания, как США и Иран могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"У США есть лучше понимание относительно того, что нужно сделать, чтобы соответствовать СВПД, и у Ирана есть такое же понимание… Но прояснение этого не означает консенсуса", - сказал он.
По его словам, переговоры, вероятно, будут "многораундовыми".
"Ситуация не радикально другая по сравнению с тем, что было в конце первого раунда", - уточнил он.
"Мы еще не близки к окончанию …, остается много трудностей, которые нужно преодолеть", - сказал представитель госдепа.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 10:06
МИД прокомментировал возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВашингтонВенаИранСШАВ мире
 
 
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