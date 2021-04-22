https://ria.ru/20210422/sud-1729471505.html

В Волгограде оштрафовали семерых участников несогласованной акции

В Волгограде оштрафовали семерых участников несогласованной акции

Суд оштрафовал семерых участников несогласованное акции в Волгограде на сумму от 10 до 20 тысяч рублей каждого, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T14:58

2021-04-22T14:58

2021-04-22T14:58

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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ВОЛГОГРАД, 22 апр - РИА Новости. Суд оштрафовал семерых участников несогласованное акции в Волгограде на сумму от 10 до 20 тысяч рублей каждого, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Накануне вечером в Волгограде прошла несогласованная акция, на ней, по подсчетам корреспондента РИА Новости, были задержано не менее 12 человек. В суд поступили материалы о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия в отношении восьмерых участников незаконного митинга – мужчин в возрасте от 18 до 36 лет.По ее словам, рассмотрение материалов в отношении еще одного участника перенесено на 27 апреля "для обеспечения явки защитника".Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210422/kreml-1729438828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков