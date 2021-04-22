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Бодипозитивная сцена из "Школы рока" спустя 18 лет стала вирусной в Сети
Бодипозитивная сцена из "Школы рока" спустя 18 лет стала вирусной в Сети
2021-04-22T04:29
2021-04-22T04:29
2021-04-22T04:29
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арета франклин
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новости культуры
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сцена из комедии "Школа рока" (2003) c Джеком Блэком в главной роли стала вирусной в Сети из-за бодипозитивного послания. Его заметил пользователь с ником hamishsteele, после чего поделился этим отрывком из фильма в Твиттере. В опубликованной сцене главный герой — рокер и гитарист Дьюи Финн (Блэк) разговаривает с одной из своих учениц по имени Томика, которая переживает из-за предстоящего выступления. Девочка считает, что она толстая и публика по этой причине отвергнет ее. Затем герой Блэка приводит в пример легендарную певицу Арету Франклин, которая всегда была в теле, и задает своей ученице вопрос: "А знаешь, у кого еще проблемы с лишним весом? У меня". Тогда Томика интересуется, что Дьюи мешает сесть на диету. "Разве это преступление, что я люблю поесть?" — говорит ей рокер. За несколько дней публикация набрала почти десять миллионов просмотров и более 460 тысячи лайков. В комментариях многие пользователи признались, что этот фрагмент всегда вызывал у них теплые эмоции."Какой великолепный фильм. Какая прекрасная сцена", "Этот эпизод сделал для меня весь фильм. Он такой простой и одновременно мощный", "Всегда обожал этот момент", — поделились впечатлением зрители.
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стиль жизни, арета франклин, кино и сериалы, новости культуры, джек блэк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сцена из комедии "Школа рока" (2003) c Джеком Блэком в главной роли стала вирусной в Сети из-за бодипозитивного послания. Его заметил пользователь с ником hamishsteele, после чего поделился этим отрывком из фильма в Твиттере.
"Эта сцена более революционная, чем я думал, и запомнилась мне еще в детстве, особенно последняя строчка", — написал hamishsteele.
В опубликованной сцене главный герой — рокер и гитарист Дьюи Финн (Блэк) разговаривает с одной из своих учениц по имени Томика, которая переживает из-за предстоящего выступления. Девочка считает, что она толстая и публика по этой причине отвергнет ее.
"У тебя есть то, чего все хотят, — талант, девочка!" — поясняет ей Финн.
Затем герой Блэка приводит в пример легендарную певицу Арету Франклин, которая всегда была в теле, и задает своей ученице вопрос: "А знаешь, у кого еще проблемы с лишним весом? У меня".
"Но как только я выхожу на сцену и начинаю заниматься своим делом, люди мне поклоняются! Потому что я сексуальный и пухлый парень", — говорит учитель.
Тогда Томика интересуется, что Дьюи мешает сесть на диету. "Разве это преступление, что я люблю поесть?" — говорит ей рокер.
За несколько дней публикация набрала почти десять миллионов просмотров и более 460 тысячи лайков. В комментариях многие пользователи признались, что этот фрагмент всегда вызывал у них теплые эмоции.
"Какой великолепный фильм. Какая прекрасная сцена", "Этот эпизод сделал для меня весь фильм. Он такой простой и одновременно мощный", "Всегда обожал этот момент", — поделились впечатлением зрители.