https://ria.ru/20210422/stsena-1729331408.html

Бодипозитивная сцена из "Школы рока" спустя 18 лет стала вирусной в Сети

Бодипозитивная сцена из "Школы рока" спустя 18 лет стала вирусной в Сети

2021-04-22T04:29

2021-04-22T04:29

2021-04-22T04:29

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арета франклин

культура

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новости культуры

джек блэк

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сцена из комедии "Школа рока" (2003) c Джеком Блэком в главной роли стала вирусной в Сети из-за бодипозитивного послания. Его заметил пользователь с ником hamishsteele, после чего поделился этим отрывком из фильма в Твиттере. В опубликованной сцене главный герой — рокер и гитарист Дьюи Финн (Блэк) разговаривает с одной из своих учениц по имени Томика, которая переживает из-за предстоящего выступления. Девочка считает, что она толстая и публика по этой причине отвергнет ее. Затем герой Блэка приводит в пример легендарную певицу Арету Франклин, которая всегда была в теле, и задает своей ученице вопрос: "А знаешь, у кого еще проблемы с лишним весом? У меня". Тогда Томика интересуется, что Дьюи мешает сесть на диету. "Разве это преступление, что я люблю поесть?" — говорит ей рокер. За несколько дней публикация набрала почти десять миллионов просмотров и более 460 тысячи лайков. В комментариях многие пользователи признались, что этот фрагмент всегда вызывал у них теплые эмоции."Какой великолепный фильм. Какая прекрасная сцена", "Этот эпизод сделал для меня весь фильм. Он такой простой и одновременно мощный", "Всегда обожал этот момент", — поделились впечатлением зрители.

https://ria.ru/20201211/stallone-1588654374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, арета франклин, кино и сериалы, новости культуры, джек блэк